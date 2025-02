Yuyito González habló de su noviazgo con Milei, un posible casamiento y los ataques que recibe

La conductora de televisión y pareja del Presidente, Amalia “Yuyito” González, habló sobre el vínculo amoroso que la une a Javier Milei, cómo transitan su noviazgo y las consecuencias que le trae el vínculo. En una entrevista, la exvedette describió a Milei como un “hombre de fe” por el que se vio “flasheada” desde un primer momento. A pesar de la negativa del líder político, Yuyito no descartó un casamiento a futuro, aunque señaló no tener intenciones de ser primera dama. Relevó además algunos de los ataques de los que fue víctima por su situación sentimental y se refirió al futuro de la Argentina con el economista libertario a la cabeza.

Respecto de su percepción de Milei, con quien formalizó su relación en agosto de 2024, dijo: “Él es un hombre de fe, que cree en Dios y que me flasheó”. Negó que estar con el Presidente signifique vivir en una “montaña rusa” constante e insistió: “Él [Javier Milei] es una persona muy estable”. A lo largo del diálogo, la conductora de TV recordó el momento en el que se enamoró de Milei: “Después de que tuvimos un primer contacto real, de los a solas en el Luna Park -visitó el camarín del Presidente en las horas previas a la presentación de su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica-, decidí que no quería hablar con nadie más”.

El presidente Javier Milei se retira de un acto en el CCK acompañado de Yuyito González. Rodrigo Néspolo - LA NACION

Según cuenta Yuyito, tras su primer aparición pública junto al mandatario, empezó a recibir ataques que continúan hasta el día de hoy. “Me atacan muchísimo”, dijo a Infobae. Y dio ejemplos: “Después de nuestro primer besito público -tuvo lugar en agosto en el CCK-, me empezaron a matar literalmente. Y cuando vino a mi programa -en noviembre del año pasado-, también me criticaron por la entrevista que le hice. Me cuestionaban ‘¿por qué preguntas A pero no B?’, ‘¿por qué le tocabas el escudito?’, ‘¿por qué le dijiste que era guapo?´, etc. Para mí, la entrevista fue espectacular. A mi el programa me lo levantó. Fue un bombazo tenerlo”.

Luego denunció: “Hubo más o menos cinco o seis personas del canal… No la voy a nombrar porque no hace falta, pero las tengo completamente identificadas… Esas personas me mataron. Literalmente trataron de boicotearme por todos los lugares habidos y por haber, lo cual a mí me fortaleció muchísimo”.

Yuyito González, de ser una sex symbol a "codearse" con Javier Milei (Fuente: ARCHIVO)

La conductora negó que le genere algún “miedo” estar en pareja con el Presidente: “Soy una persona de fe. Y cuando tengo mucha fe, es raro que uno sienta miedo porque enseguida te agarras a Dios”. Se pronunció además sobre la posibilidad de contraer nupcias y aclaró de antemano: “No creo que nos casemos porque Javier es un hombre que no está de acuerdo con el casamiento. No es algo que esté en su ideario. Pero no sé igual. Todo puede cambiar. Uno cree un montón de cosas que no y un día terminan siendo sí. Eventualmente lo pensaremos. Pero ahora no”.

En los últimos tramos de la entrevista, Yuyito expresó falta de interés por convertirse en primera dama, dijo que no le interesa formar parte de la campaña política en este año electoral y cerró con un pronóstico sobre el futuro de la Argentina: “Estoy completamente segura de que le va a ir bien a la Argentina. Sé que hay mucha oposición, pero también hay mucha fuerza y convicción de parte de Javier. Hoy estoy acompañando un hombre que está guiando el destino de mi nieta, mis hijos y de todo un país. No es poca cosa, para mí es un montón. Tengo mucha fe, mucha fe”.

LA NACION