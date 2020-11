Yuyito González recordó sus años en el círculo íntimo de Diego Maradona

Como pareja de Guillermo Coppola, Yuyito González vivió los primeros años de Diego Maradona en Europa: Barcelona primero y su intenso amor con la ciudad de Nápoles después Crédito: Instagram

26 de noviembre de 2020

Sin dudas, Guillermo Coppola fue una de las personas más importantes en la vida de Diego Armando Maradona. Manager, amigo y confidente, fue el hombre que lo acompañó durante años y que guarda las mejores anécdotas a su lado. Amalia "Yuyito" González, quien fuera pareja del empresario, fue testigo de la relación inicial entre ambos y recordó hoy cómo fueron los años en los que estuvo cerca del astro.

"Yo prefiero ese Diego alegre y feliz. Ese Diego con el que nos divertimos, que la pasamos bien, que lloramos, que sufrimos. Pero la cuerda un día se rompe. Mucho tirar de la cuerda, ¿viste? La verdad que estoy destrozado, destruido. Me imagino sus hijos, sus hermanas, sus hermanos. No quiero ni pensar. Prefiero no creerlo", confesó entre lágrimas Guillermo Coppola, a través de un audio enviado por WhatsApp a El show del problema.

Tras escuchar sus dichos, Yuyito González, la actual panelista del ciclo de elnueve que conduce Nicolás Magaldi confesó estar muy conmovida por la perdida de Maradona y reveló lo que Diego significó en la vida del padre de su hija. "Doy fe que (Guillermo Coppola) lo ha amado y que lo ama porque yo viví el inicio de ese amor increíble. Creo que nunca estuvo tan conmocionado, ni con el nacimiento de sus hijas", comentó Yuyito.

"De ser un empresario Guille se transformó en un biógrafo de Diego. En un sentido, le ha dedicado su vida pública", agregó la panelista del ciclo y enseguida recordó algunas anécdotas que vivió junto al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos en la época en que fue pareja del manager. "Todos veníamos de un barrio. Cuando llegamos a Barcelona no les puedo explicar lo que era la casa. Era inmensa, con baño romano y las canillas bañadas en oro en forma de pájaros. Estábamos impactados. En cambio, en Nápoles, todo lo contrario. Cuando conocí el departamento me sorprendió la sencillez. Era muy austero a diferencia de la casa anterior, la de Barcelona. En los placares guardaba todos los regalos que recibía, como joyas, relojes, diamantes. No lo guardaba como avaricia, no le daba demasiada trascendencia", aclaró.

