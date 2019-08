Zaira Nara estaría esperando a su segundo hijo junto a Jakob von Plessen

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2019 • 20:22

La cigüeña está merodeando a las hermanas Nara, o al menos eso pareciera. Días después de que Wanda negara rotundamente estar esperando a su sexto hijo, los rumores ahora apuntan a su hermana, Zaira.

La noticia la dieron desde el programa Intrusos. Allí, fue Débora D' Amato quién aseguró que una fuente cercana le había confirmado el embarazo. " Zaira sería la que está esperando a su segundo hijo. Con Marcela Tauro teníamos el mismo dato. A mí me llega el rumor por parte de Nara y a Tauro le llegó por otro lado", dijo la panelista.

A su lado, Damián Rojo la respaldó. "Cuando Wanda puso 'soy muy feliz' en Twitter, empecé a investigar. La semana pasada me dijeron que era Zaira la que estaba embarazada, le pregunté y no me respondió. Eso yo lo tomo como un sí".

Soy MUY Feliz — wan (@wandaicardi27) August 1, 2019

Según contaron en el programa, la modelo y conductora estaría esperando al tercer mes de gestación para compartir la noticia públicamente. Mientras tanto, prefiere mantener el silencio y disfrutar de la alegría solo con sus seres más cercanos.

Zaira está en pareja desde hace cuatro años con Jakob von Plessen. La menor de las Nara es mamá de la pequeña Malaika, de tres años. En algunas entrevistas había asegurado que le gustaría tener algún hijo más, aunque no planea igualar a Wanda. "Uno más me encantaría. A esta altura, no sería una sorpresa que quede embarazada", le había dicho en el verano a la revista ¡Hola!.

"Estamos en el momento en el que todos preguntan para cuándo el hermanito y la verdad es que vamos a dárselo a Mali, aunque no estamos desesperados. Disfrutamos de nuestra hija y no nos corre ningún reloj. Cada cual está con proyectos, Jako pasa un montón de meses en el Sur, Mali y yo vamos y venimos. Y una cosa es ir con una hija y otra es sumar a un bebito", aseguró la modelo.