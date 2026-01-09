Pampita picante con Zaira Nara: ¿se animaría a un trío con Martín Pepa?

Carolina Ardohain disfruta por estos días de sus vacaciones en familia en Punta del Este. Pero además, de sus tardes de sol y playa, la modelo aceptó una invitación a QV4,el programa de streaming de DGO, que conduce Zaira Nara. Allí dio una extensa entrevista y luego se animó a participar de un filoso ping-pong de preguntas para las redes sociales del ciclo.

Pampita disfruta de unos días de descanso en familia en Punta del Este Foto: Marcelo Rodríguez

La consigna del juego era levantar un pulgar o bajarlo según lo que considerara para ella correcto o incorrecto. La primera consulta estuvo relacionada sobre qué opinaba de aquellas personas que seguían a sus ex en Instagram y levantó el pulgar hacia arriba. Luego, demostró su descontento en el hipotético caso que su novio le cancelara una cita por un juego de polo y su felicidad si Wanda y Zaira la invitaran a un viaje de chicas o si una pareja la invitara a convivir a una semana de conocerse.

Pampita Ardohain no para en Punta del Este, además de disfrutar con sus hijos y su novio cumple con una intensa agenda laboral

Pero dos cosas que al parecer la modelo no podría soportar serían tener una relación a distancia e invitar a una tercera persona a participar de un encuentro sexual. Las respuestas de Pampita se volvieron virales en redes sociales y muchas personas coincidieron con su pensamiento, mientras que otras aclararon que eso depende de cada pareja.

¿Cómo fue la relación a distancia de Martín Pepa y Pampita que casi los separa?

Tiempo atrás, Pampita estuvo a punto de separarse definitivamente de Martín Pepa por cierta fricción que generó su relación a distancia. La pareja estuvo un mes y medio distanciada, pero en agosto de 2025 decidieron volver a intentarlo una vez más.

En aquel entonces y en una entrevista a LAM (América), la modelo contó la razón que la llevó a darle una segunda oportunidad al vínculo: “El amor hizo que volviéramos. Nos extrañábamos mucho, teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Y empezando de cero, aseguró en ese momento.

Pampita contó toda la verdad sobre su reconciliación con Martín Pepa

“Se dicen muchas cosas siempre, pero la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas y obviamente nos estaba costando imaginarnos un futuro juntos, con los viajes, con las carreras de los dos y que ambos disfrutamos. También países distintos y tener que criar a los chicos en países distintos. Pero bueno, creo que la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante porque había algo profundo, algo en serio que no nos queríamos perder la oportunidad de intentarlo”, continuó convencida.

“No hablamos durante un mes. Y hablamos por otro tema que no era de nosotros y obviamente la conversación terminó decantando en hablar de nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Inclusive nos habíamos valorado más desde otro lugar. Nos habíamos dado cuenta de muchas cosas”, aseguró sobre la conversación reveladora que tuvo por WhatsApp con su enamorado.