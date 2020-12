Zaira Nara, sobre la relación con su padre: "Lo terminé entendiendo"

Zaira Nara sobre la relación con su padre hoy: "Lo terminé entendiendo" Crédito: Instagram

En los últimos años, la relación de Zaira y Wanda Nara con su padre Andrés estuvo en crisis. Sin embargo, con el correr del tiempo, la menor de las hermanas comenzó a acercarse al hombre que le dio la vida hasta terminar retomando el diálogo.

"Con mi viejo me pasó de decir en un momento: 'voy a ponerme en su lugar para ver qué sentiría yo en esa situación", contó durante su visita a PH: Podemos Hablar mientras debatían sobre las relaciones entre padres e hijos.

"A mi me pasaba que me molestaba verlo tan expuesto, como que a los cincuenta y pico le agarró esas ganas de mostrarse. Viste que en este medio te llaman mucho para ver si querés hacer una nota y nosotras quizás por cuestiones de tiempo o agenda la mayoría de las veces decimos que no, pero mi viejo por ahí estaba tomando un café y decía que sí", contextualizó.

La aparición de Andrés Nara en distintos programas de chimentos y en las tapas de algunas revistas, hizo que sus hijas se enojaran profundamente con él. "En un momento dije: '¿Por qué me jode tanto si yo laburo de esto?'", continuó.

"Yo nunca dejé de hablarle, pero sí me molestaba verlo sentado en un programa. Al final lo terminé entendiendo porque si este es mi laburo y a mí me encanta y me apasiona, ¿por qué a él no puede apasionarlo también?", explicó sobre el momento en el que su enojo comenzó a disminuir.

Además de comprender a su padre, Zaira también se preguntó cómo hubiese reaccionado ella si el enojo era al revés. "Él también me podría haber dicho, 'yo no quiero que seas famosa', y era mi papá", reflexionó y agregó: "En ese caso seguro que yo le hubiera respondido que era mayor de edad. Entonces, en algún punto, él también puede hacer lo que quiera".

En este momento, Andy Kusnetzoff quiso saber si su hermana Wanda también había hecho el mismo análisis que ella. "No, imposible. (...) No llegó a ponerse en ese lugar, pero bueno... cada uno tiene su propia personalidad".

"Yo le dije a ella: 'ponete en su lugar', porque es llamativo todo esto: que te traten como un rey, llegar y que te hagan fotos, pero con ella había un montón de cosas extra", admitió sin querer entrar en detalles. "Pero, ¿mejoró la relación?", quiso saber el conductor y ella respondió: "La mía está bien y la de Wanda mejoró".

