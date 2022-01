Zorrito Von Quintiero: las anécdotas con Charly y Soda Stereo y el sabio consejo de Diego Maradona

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).- Fabián “Zorrito” Von Quintiero está en el mejor momento de su vida . Luego de haber organizado y celebrado el cumpleaños número 70 de Charly García en el CCK, el astro del rock nacional repasa anécdotas de una vida que desborda historias. Mañana, 22 de enero, celebra su propio cumpleaños, número 56.

Sus cadenas tintinean mientras habla. En diálogo con LA NACION, se emociona porque la última semana se cumplieron 35 años de su primera vez en un escenario con Charly García. “Correte”, le ordenó cuando se dispuso a ocupar su lugar en teclado. “No tenía relación con él, me corrí un poquito, pero me quedé ahí. No me iba a perder la foto con mi referente máximo”, asegura entre risas. Fue durante un recital de Soda Stereo, en La Falda, Córdoba. Zorrito tenía 19 años.

En 1985 pisó Punta del Este por primera vez. Con el lanzamiento del disco Nada Personal, Zorrito llegó a la tierra charrúa con Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti como el “cuarto integrante” de Soda. Luego de ese show en un boliche de Las Grutas, nunca dejó de visitar el balneario uruguayo. Su camino musical, no obstante, se disparó cuando se abrió para tocar con Charly García, en 1987.

Tras organizar los 70 de Charly, el Zorrito celebra mañana su cumpleaños número 56 Ricardo Figueredo

Los años del rock y... Cristian Castro

En los ‘90 los viajes al Este eran de rockeros. “Tocábamos mucho en los bares de La Barra”, recuerda Zorrito, y detalla: “Tengo recuerdos de zapar en los bares con Charly [García], Pappo, [Andrés] Calamaro, Juanse. Era muy distinto, la movida después se pasó a la música electrónica”.

Desde hace media década, Zorrito se sumó a los shows en vivo de Medio y Medio, incluso el año pasado, cuando el turismo estaba limitado a los uruguayos y tan solo un puñado de argentinos. Allí se presentó dos veces este verano, donde cantó junto a su banda Los Gustocks. La semana pasada cantó con el mexicano Christian Castro y después brindaron juntos en una cena. “Lo conozco desde hace mucho y es un pibe muy divertido”, cuenta.

En el cónclave con el cantante de “Azul” y otros grandes éxitos, Zorrito le contó que hace más de treinta años participó del programa de su madre, la actriz y conductora Verónica Castro, junto a Charly García. “Hace poco me mandaron el video, se lo mostré y se lo mandó a la madre”, confiesa, sin poder contener las risas. “Tengo 22 o 23 años, pelo largo, y Verónica me empieza hablar a mí”, rememora.

Charly García y Zorrito Von Quintiero, en el programa de Verónica Castro, en los '80

El video al que accedió este medio comienza con Zorrito joven luciendo unos rulos que le llegan hasta la cintura. Asombrada por la cabellera del músico, Verónica Castro le elogia hasta al brillo del pelo y charlan unos segundos más. “Ya está bien, ya está bien”, se ríe Charly mientras lo manda a sentar. “Gana mucha pantalla”, retruca la conductora, ante el músico que bromea: “No tiene paz, es tremendo”.

La desopilante escena de los ‘80 vuelve a los celulares y es una más de las infinitas anécdotas que Von Quintiero comparte con Charly García. “Estoy en un momento de mi vida, cosechando 35 años de carrera. Son historias, cuentas, anécdotas. Es un tesoro personal que disfruto mucho y me lo celebran mucho”, confiesa.

Uno de sus primeros acercamientos al músico de Clics Modernos fue en una fiesta. García estaba con una chica cuando Zorrito juntó valor, se aproximó y le dijo que quería tocar con él. “Bueno, yo te aviso”, contestó Charly.

Su vida con Charly

Quintiero es risueño. Su camino recorrido le despierta lindos sentimientos y se emociona al pensar el lugar que lo encuentra el presente. “La alegría más grande que yo tuve en la música fue cuando Charly García me incluyó en su banda”, advierte, mientras no lamenta haber dejado atrás Soda Stereo. “Hay un lado de B de las internas de las bandas, supongo que fue eso”, reconoce.

“Toqué con mucha gente, con muchas bandas, pero la alegría que me da cada vez que Charly toca o arma un ensayo para mí es la más grande”, dispara con seguridad. “Me debo a Charly. Soy una persona agradecida y a él le debo la oportunidad más grande que yo tuve porque cuando entré ahí, la vida me cambió para bien. Aprendí mucha más música de la que sabía, tuve mucho más trabajo, viajé mucho más y compartí cosas que me pusieron a mí a vivir muchas lindas cosas”, confiesa, mientras también destaca su década en los Ratones Paranoicos.

La vida al lado de García supone una aventura que Von Quintiero disfruta hace más de treinta años. “Aprendí sobre la lealtad, sobre cómo cuando armas un equipo lo tenés que cuidar y defender y cómo darle a cada miembro de ese equipo un rol y una importancia”, repasa, y observa: “Siempre me impactó cuando te elige cómo te cuida y cómo te defiende”.

Para el Zorrito Von Quintiero, Charly fue, es y será siempre, su prioridad absoluta Ricardo Figueredo

En el álbum de los recuerdos, Zorrito ha cosechado miles. “Por eso tengo mi libro, I’m Zorry y podría hacer el volumen dos”, se ríe, y narra: “Cuando uno piensa en Charly piensa en anteojos y bigote bicolor. Pelo corto o largo, pero bigote y anteojos. Una noche estábamos cenando en Lima, y de repente Charly se paró. Cuando volvió no nos dimos cuenta, pero lo mirabas… y no era Charly. Cuando hicimos foco nos notamos que se había afeitado todo el bigote, ¡eso pasó de la nada!”.

Las carcajadas del músico no se pueden contener. “Es raro ver a un tipo sin bigotes, ¡con el peso de ese bigote! Era como ver al hermano, Dani García Moreno, que viajaba con nosotros como documentalista de la gira”, dice, y subraya: “Le creció rápido y volvió a crecer blanco y negro, ¡con tanta gente que no creía que no fuera blanco y negro! Es tan genial y tan único”.

En el día a día, Quintiero se destina al menos un día a la semana para visitarlo en su estudio, mientras García termina un disco nuevo. “Sigo aprendiendo, a mí me gusta eso. No es porque uno ya estuvo ahí, se vive de taquito. Para nada, lo sigo sintiendo y disfrutando, me encantaría tocar en vivo mucho más con él. Por mí, por mis compañeros y por la gente, que se pone contenta cuando ve tocar a Charly”, reflexiona.

Su más preciado tesoro

Tres décadas después de haberse sumado a la banda de García, con una mochila de experiencia que llama “tesoro”, Zorrito se muestra agradecido. Bajo el sol de Punta del Este, donde tiene sus vacaciones en las que concentra aquello que disfruta en el año y lo potencia.

“Fue un fin de año donde a mí se me juntó todo”, confiesa. Junto al baterista Fernando Samalea, Quintiero se puso al hombro la organización y ejecución del homenaje a Charly García en el CCK. “Fue un mes de trabajo y concluyó ese día en el CCK, con todo ese concierto y esos invitados que pusieron en valor real lo que significa Charly García para la cultura argentina”, advierte.

La emocionante experiencia fue seguida por los conciertos de Gracias Totales, la gira encabezada por Zeta Bosio y Charly Alberti que quedó trunca a comienzos de la pandemia, en marzo de 2020. “Volver a tocar esas canciones de Soda sin Gustavo físicamente...”, suspira, y continúa: “Se siente la ausencia física, claramente, pero no la espiritual ni la calidad porque las canciones son de él y está su impronta, su calidad, su clase, su talento. Nadie va a creer que Soda Stereo es como era, esto es una celebración de la historia y una posibilidad de hacer seguir haciendo sonar las canciones en vivo lo mejor que se pueda”.

Tras la gira en Punta del Este tocará en la Costa atlántica con su banda Los Gustocks Ricardo Figueredo

En un viaje en el tiempo, Zorrito afirma que a los veinte años jamás se hubiera imaginado estar parado en este lugar. “Para mí fue un premio estar en tanta música en tanto tiempo”, advierte, y destaca que además volvió a la pantalla de tevé junto a Germán Paoloski, en Telefé.

“Empecé muy chico y se hizo largo y lindo el viaje”, asegura, mientras se prepara para lo que será una agenda tapada hasta por lo menos abril. Se despide Punta del Este por una gira en la Costa atlántica, donde tocará junto a Los Gustocks. Ya en febrero su música seguirá con los shows homenajes de Soda Stereo, Gracias Totales, por Estados Unidos y América latina.

“El rock nacional tiene una carga emocional, fue una materia de educación para mucha gente y no se lo olvidan más. Siempre lo van a valorar, aunque quizás no sea la tendencia escuchar eso ahora”, reflexiona, y observa: “De alguna manera, siempre hay un recicle de gente que se pone a valorar. El rock argentino es cultura, ya no es tendencia, es otra cosa. Ese tesoro hay que cuidarlo, disfrutarlo y celebrarlo”.

Luego de haber cerrado su local gastronómico Bruni, a causa de lo que llama la “pydemia”, con duras críticas al sistema, Zorrito está más contento que nunca de haberse encausado 100 por ciento en la música, y para ello utiliza un consejo que guarda de Diego Maradona. “Después de un partido con él, le puso puntaje acá al jugador. Cuando me tocó a mí, me miró, y dijo: ‘Zorrito, Zorrito, Zorrito... Vos nunca dejes la música, y vas a andar bien’”.