Zulma Faiad habló del enfrentamiento con su hija mayor, sus ganas de volver al teatro y su relación con la familia Menem

Tras la muerte del actor y locutor Daniel Guerrero en 2022, una feroz interna por la herencia enfrenta a la familia de Zulma Faiad . La exvedette apoya a una de sus hijas, Eleonora, favorecida en el testamento y enfrentada con su hermana Daniela, que también está distanciada de su famosa madre. La actriz reveló ayer sus mayores temores respecto al cauce que puede tomar la situación.

Invitada al programa Intrusos (América), Faiad dio detalles de la pelea entre sus hijas y se refirió al vínculo con ellas: “Mi intención fue tener una familia, la tuve, la tengo. Lamento que Eleonora esté pasando por lo que está pasando, las cosas que está recibiendo le hacen daño. Cuando hay mentira, calumnia o injuria, el ser humano se va a achicharrando, va perdiendo la ilusión y creo que no hubiera querido Daniel que esto pase”.

La actriz aseguró que su deseo es que la sucesión de bienes pueda “terminar en los términos que cualquier familia desea para ser feliz” . Y agregó: “Es muy doloroso como madre ver a una hija destrozada por los comentarios, como [le pasa] a Eleonora. Yo quiero ver a mis nietos. Hace cinco años que no veo a Daniela. Quiero que Eleonora no sufra más”, explicó.

A pesar del prácticamente nulo contacto con Daniela, Faiad expresó su deseo de un acercamiento . “En algún momento me voy a juntar con ella cuando lo sienta. Yo no puedo odiar a mi hija, pero necesito hacer un blanqueo. Quiero ver a mis nietos y que me cuenten la versión libre que ellos tienen de esta abuela que soy yo. Uno de mis nietos tiene 25 años, ya es un hombre, y el otro tiene 15 y es un dulce”, compartió.

Sobre su vínculo con Daniel Guerrero, la actriz contó que mantenía una buena relación con él. “Tuvimos un reencuentro maravilloso donde hubo una entrega de almas, no un perdón. Acá no hay perdón, acá hay respeto, y lo que salva la familia es el respeto y la privacidad de esa familia para lavar los platos sucios en casa. No sé qué le pasó a Daniela, pero lo vamos a averiguar. Quiero que esto se termine ya” , afirmó la exfigura de la revista argentina.

En relación con cómo encararía un acercamiento con su hija, Zulma fue tajante al pedir que se respete su privacidad. “Es mi vida, mi dolor, mi anhelo, mi ilusión. La vida sigue, el tiempo es lo más valioso que tengo. No sé ni me importa si mi hija me quiere o no, yo sé que es mi hija. Yo la quiero, es mi hija. No reniego de ella. Voy a hablar con ella y quiero que se dejen de joder y nos dejen vivir en paz. Es lo que necesitamos. No me da pena el odio de Daniela. Me da miedo porque no sé cuál es el límite del odio. Lo único que le deseo es que sea feliz. Que mis nietos estén bien y que Dios le dé larga vida”, apuntó.

Al ser interrogada respecto de cuáles fueron los motivos del enfrentamiento entre sus hijas, indicó: “Es un tema muy personal que no voy a exponer , que tiene que ver siempre con intereses que a mí no me interesan. A mí si hay algo que no me interesó en la vida es la guita. Mi papá, que está en el cielo, me dijo dos cosas interesantes en la vida: que el valor a mi persona me lo debo poner yo y que éramos una clase media baja, que yo tenía que viajar en colectivo y que algún día a lo mejor podía crecer. En mi familia nadie le da valor a la plata. Es hora de dejarse de joder, es lo único que digo. Ya no es momento de hacer daño”, reflexionó.

“Me gustaría tener un compañero”

La actriz, modelo y vedette Zulma Faiad aseguró que tiene ganas de volver a trabajar y que está buscando un representante Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

Durante su paso por el programa, la exvedette de 79 años también comentó cuáles son sus aspiraciones profesionales en este momento de su vida y conversó con el panel acerca de algunos asuntos de actualidad.

Cuando en Intrusos abordaron las novedades respecto al rodaje de la nueva serie biográfica centrada en la figura de Carlos Menem e interpretada por Leonardo Sbaraglia, Faiad contó cuál era el vínculo que su familia mantuvo con el expresidente . “Carlos era amigo de mi abuelo, que era sirio libanés, se visitaban y hacían comidas ricas en la casa de mi abuelo. Yo era chica. Como presidente lo vi porque yo trabajaba en Radio Nacional, pero nunca me invitó a una cena personal”, contó. Tras ello, elogió a Sbaraglia: “Es un actor que me parece fascinante, aparte de ser un hermoso hombre, me gusta. Me gustan muchos galanes y él es galán, es simpático”, concluyó.

La actriz dijo que nunca recibió propuestas para audicionar para producciones de plataformas de streaming. “No tengo un representante, me voy a buscar un representante. Me gustaría estar en estas plataformas. En México se está trabajando mucho, ahí tengo mucha gente con la que me conecto. Quiero estar, los extraño”, expresó. Además contó que tiene entre manos una propuesta teatral y que espera que salga adelante porque quiere volver a los escenarios.

En el plano sentimental, Faiad respondió afirmativamente cuando se le preguntó si le gustaría enamorarse. “ Un poco de amor nos hace bien a todos. Me gustaría tener un compañero, no enamorarme con una pasión loca que si no estoy con él no tengo vida, sino una dependencia dentro de ese amor donde los dos nos acompañáramos”, confesó. Sin embargo, reconoció que no tiene “ganas de salir a buscar un novio”.

