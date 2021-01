Zulma Faiad reveló la razón por la que dejó Floricienta: "La patrona me castigó"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 18:54

La reposición de Floricienta en la pantalla de Telefe revolucionó a los fanáticos de la tira, que en el último tiempo no se perdieron ningún capítulo y colmaron día a día las redes sociales con comentarios sobre la trama. Uno de estos mensajes que circulan por la web llegó a Zulma Faiad, quien reveló la razón por la que dejó la telenovela.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz que interpretaba a la querida tía de Floricienta, Titina, contó que no fue ella quien decidió abandonar el popular programa infanto-juvenil, sino que Cris Morena un día le comunicó que no iba a continuar.

"Voy a contestar mis amorsores... ¿Por qué me fueron antes de terminado el contrato de Floricienta? Porque me enfermé de neumonitis, falté con certificado médico de un neumonólogo tres días, y la patrona me castigó", disparó contra la productora, aunque sin nombrarla directamente. "Si tengo una gran virtud es mi honestidad", aseguró. "Quiero aclarar: no soy rencorosa pero sí memoria me sobra, porque lloré mucho", agregó en otro tuit.

Enseguida sus seguidores comenzaron a hacerle más consultas, y sin entrar en muchos detalles, Faiad respondió algunas. "Nunca me dejaron sin trabajo, me pagaron igual el contrato... me dejaron sin Titina", le contestó a una usuaria que le escribió indignada cuestionando que le habían sacado su fuente de ingresos. "Es una excelente profesional", le aseguró a otro que criticó la actitud de Morena.

"Siempre contesto lo que me preguntan, de todas maneras el dolor es mío y no necesito socios para mi dolor. A esta altura de mi vida no guardo rencores", afirmó la actriz. Días después de estas declaraciones, Faiad volvió a la red social para agradecer el apoyo de la gente, los mensajes y expresar su amor por el proyecto. "Por siempre en mi corazón. ¡Gracias! Floricienta", escribió al subir una imagen junto a Florencia Bertotti.

En la telenovela, Zulma le daba vida a Titina, una divertida peluquera que vivía junto a su sobrina, Floricienta, y era ferviente enemiga de Malala, una de las malas de la historia. La actriz fue parte solamente de la primera temporada.

Conforme a los criterios de Más información