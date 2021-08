Zulma Faiad sufrió un accidente doméstico: “Tuve suerte, pero estoy muy lastimada”

El jueves por la noche Zulma Faiad sufrió un accidente doméstico y terminó internada en un sanatorio de Palermo. Aunque pocas horas después recibió el alta y pudo regresar a su casa de La Lucila, la actriz no pudo hacer la función del viernes de La chica del sombrero rosa, aunque sí pudo reincorporarse, no sin experimentar algunas molestias, para las del sábado y domingo.

“Tuve un accidente, me caí y rodé por las escaleras, Me lastimé toda, tuve un golpe fuerte en la cabeza, pero fui atendida rápidamente. Vino la ambulancia y me llevaron a Los Arcos. El viernes, a las 6 de la mañana ya estaba en casa de nuevo”, le explicó a LA NACION, aún dolorida por el fuerte golpe que sufrió. “Fue una caída con suerte, porque no me quebré ni nada. Aunque estoy muy lastimada, eso sí”, sumó.

“Me dio mucha pena tener que ausentarme de la función del viernes, pero afortunadamente sábado y domingo pude estar. Me cambié en un camarín chiquito que está detrás del decorado, porque con tanta escalera no podía”, dijo Faiad.

Matías Santoiani, compañero de elenco de la actriz, aseguró: “Fui uno de los primeros en decirle que se quedara tranquila en su casa, que descansara. Lo importante era que se recuperara y estuviera bien”.

A los 77 años y con más de medio siglo de carrera, Faiad es una apasionada del teatro, por eso cuando la convocaron no dudó en aceptar, a pesar de los miedos que provoca la pandemia por el covid: “Yo creo que somos la resistencia del teatro. Amamos al teatro con toda nuestra alma. Por eso sostengo que es el momento de estar firme y hacer teatro. Porque si no, el teatro se va a ir muriendo. Sé que el miedo a veces puede más que las ganas de ir al teatro. Por eso este regreso fue un reto para mí y también lo es para el público. En las redes le digo al público: gente, no nos dejen solos, ¿eh?”.

“El teatro no puede desaparecer, tenemos que preservarlo entre todos. Además, las salas son muy seguras y en todas se cumplen con los protocolos. Yo le aconsejo a la gente que se olvide del miedo, que no se deje llevar por la sobreinformación. Los medios generan un espiral de pánico y confusión. Hay que oponerse a eso y apoyar al teatro. Además nuestros precios son muy populares y la obra es graciosísima, muy terapéutica para los tiempos que corren”, le dijo a LA NACION en abril pasado, en el estreno de La chica del sombrero rosa, obra que protagoniza en La Casona, de jueves a domingos, junto a María Rosa Fugazzot, Alberto Martin, Adriana Salgueiro, Kitty Locane y Santoiani, dirigidos por Roberto Antier.

“Cuando me propusieron el personaje lo tomé como algo muy chico, que prácticamente no existía, pero sabía que junto al director lo íbamos a convertir en algo interesante. Sabía que no iba a pasar desapercibida, de eso estaba segura, porque nunca paso sin pena ni gloria. Desde chiquita siempre fue así. Te cuento: soy la primera hija, la primera nieta, la primera bisnieta y la primera sobrina, en fin, la primera en todo de una familia muy numerosa. Así que estoy acostumbrada a que nunca me dejen de prestar atención”, dijo en la misma entrevista.