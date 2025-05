Peter Lanzani dijo presente en el Festival de Cannes y se robó todas las miradas con sus looks de gala

Desde hace diez días los ojos de los cinéfilos están puestos en el Festival de Cannes. Desde el 13 de mayo las celebridades desfilan por la icónica alfombra roja francesa para presentar sus películas con el anhelo de recibir una ovación de pie tras la proyección. Este año, el evento tuvo una importante presencia argentina, ya que Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Benjamín Vicuña, Brenda Gandini y hasta Franco Colapinto estuvieron invitados. Quien también dijo presente, pero para presentar su próximo film fue Peter Lanzani. El actor estrenó Testa o Croce? y se llevó todas las miradas con sus elegantes looks.

Peter Lanzani dijo presente en el Festival de Cannes (Foto: Instagram @alessandroborghipage)

Si bien tiene un perfil bajo y no es un usuario activo en las redes sociales, en las últimas horas Peter Lanzani decidió compartir con sus 700 mil seguidores de Instagram su regreso al Festival de Cannes. Para pasar por la alfombra roja eligió un elegante look total black de traje, camisa negra abotonada sin corbata y zapatos. En cuanto al cabello, que suele adoptar distintos estilos dependiendo de las demandas del personaje que le toque interpretar, en esta oportunidad estuvo suelto, al natural y largo hasta los hombros.

Para su primer día en Cannes, Peter Lanzani usó un look total black de traje y camisa (Foto: Instagram @lanzanipeter)

Para este jueves 22 de mayo, cuando tuvo lugar la proyección de la película, el ex Casi Ángeles optó por un look elegante pero un toque más canchero e informal. Usó un saco largo over size abierto en color gris con unos pantalones de vestir haciendo juego. En lugar de camisa llevó una remera blanca lisa y zapatillas en el mismo color. ¿El toque final? Un par de lentes de sol marrones.

El otro look que usó Peter Lanzani en Cannes fue un conjunto de saco y pantalón gris con remera y zapatillas blancas (Foto: Instagram @lanzanipeter)

En las fotos que compartió se lo pudo ver acompañado por el director estadounidense Alessio Rigo de Righi y el actor italiano Alessandro Borghi, con quienes comparte Testa o Croce? (Heads or Tails? su título en inglés y ¿Cara o cruz?, en español), la película que fue a presentar al Festival de Cannes. “¡Dale que estrenamos!”, expresó Lanzani en sus redes.

Peter Lanzani estrenó Testa o Croce? en Cannes, una producción italiana y estadounidense dirigida por Matteo Zuppi y Alessio Rigo de Righi (Foto: Instagram @lanzanipeter)

“A principios del siglo XX, el espectáculo del Salvaje Oeste de Buffalo Bill llega a Italia, difundiendo el mito de la frontera estadounidense y despertando la imaginación de Rosa, una joven atrapada en un matrimonio agobiante con un terrateniente poderoso y violento. Cuando un rodeo entre vaqueros estadounidenses y butteri italianos termina en tragedia, Rosa huye con Santino, el audaz jinete local que venció a los estadounidenses. Pero, en un mundo donde la justicia se vende al mejor postor, Buffalo Bill y otros se unen a la búsqueda de la recompensa por la cabeza de Santino. El sueño de libertad de Rosa choca rápidamente con el peso de la realidad, y como en toda buena balada del Oeste, el destino lanza una moneda al aire”, reza la sinopsis oficial de la película que compartió el Festival de Cannes.

Testa o Croce?, la nueva película de Peter Lanzani

Se trata de una coproducción italiana y estadounidense que se realizó en 2024 con la dirección de Matteo Zuppi y Alessio Rigo de Righi, quienes también estuvieron a cargo del guion con Carlo Salsa. El elenco está encabezado por Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi, John C. Reilly, Peter Lanzani, Mirko Artuso, Gabriele Silli y Gianni Garko. La película se estrenó en Cannes, pero aún no tiene fecha de para su llegada a las salas de cine.