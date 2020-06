El comediante recordó las palabras de su hija cuando comenzó la pandemia y se emocionó en vivo

Como suele ocurrir en cada emisión de Podemos Hablar ( PH ), el segmento "El ritual de las velas" da pie a que los invitados compartan anécdotas emotivas. Anoche, Roberto Modalvsky fue el protagonista de uno de los momentos más tiernos de la noche, al contar lo que le dijo su hija cuando comenzó la pandemia de coronavirus.

Acompañado de los otros tres invitados, Flor Torrente , Mica Viciconte y Germán Paoloski , el humorista se abrió durante el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff y dijo que lo que más desea en este momento es "un reencuentro".

"Fue un whatsapp", comenzó el comediante, en referencia a un mensaje que recibió de su hija. "Fue al principio de la pandemia. Ella escucha en la radio que se había muerto un tipo de 51 años, al principio, cuando todavía se creía que solo afectaba a la gente muy mayor", relató. "Me dice 'Papá, te pido por favor que te quedes en casa, no salgas. si te llega a pasar algo me mato'", añadió Moldavsky.

"¿Qué te pasó con ese mensaje?", le preguntó Kusnetzoff. "Fue terrible. Es una de esas declaraciones de amor de una hija que...", respondió el comediante, con la voz entrecortada por la emoción. "Estoy esperando que pase todo esto par apoder abrazarla".