Pía Slapka rompió el silencio sobre los rumores de romance con Juan Martín Del Potro

Los rumores sobre el supuesto romance entre Pía Slapka y Juan Martín del Potro no cesan. Separada hace cuatro años de Paul García Navarro, con quien tuvo a sus hijos Benjamín (12) y Gerónimo (8), la modelo sostuvo en una entrevista reciente que se quieren mucho con el tenista pero aseguró que solo son amigos.

Pía habló con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live (Radio Mitre) y le puso humor a las preguntas sobre su vinculación con Del Potro. “¿Estás soltera, no? Sin apuro, digamos, ¿o hay algo que anunciar?”, le preguntó Etchegoyen y ella, rápida de reflejos, respondió: “¿Tenemos que anunciar algo? ¡Que el sábado estrenamos! A las 2 de la tarde, Juan”, en referencia a su nuevo programa La tarde del nueve (El Nueve), que conducirá todos los sábados y domingos de 14 a 18 horas, junto a Tomás Dente.

Pía Slapka y los rumores de romance con Juan Martín Del Potro

“Perfecto, estás soltera y sin apuro. Lo aclaramos porque después salen cosas en los portales, se lee de todo”, insistió el periodista y Pía respondió entre risas: “Cómo hablan los portales, eh. ¡Qué bárbaro! Tantas cosas dicen los portales”.

Etchegoyen le recordó que hace tiempo se habla de una supuesta relación con “La Torre de Tandil” pero la modelo esquivó la pregunta alegando problemas de conexión. “¿A quién? No te escucho bien, Juan”, sostuvo Pía y soltó una carcajada.

Pía Slapka en plena producción de fotos en una cancha de tenis (Foto: Instagram)

Luego, comenzó a hablar con ironía, como para complacer al entrevistador. “Estamos re de novios con Juan, nos amamos profundamente, nos re queremos”, bromeó. Finalmente, se puso seria y aclaró que no está de novia con el tenista pero dijo que hay cariño entre ambos. “Con Juan sí nos conocemos hace un montón. La verdad que sí, nos queremos pero no estoy de novia con Juan, no”, remarcó.

El periodista de Mitre le consultó si Del Potro es su amigo o si en algún momento hubo algo más entre ellos. “Sí, somos amigos”, aseguró y aclaró que no se toma la amistad a la ligera. “Para mí la palabra amigos es un montón. Sí hablamos, nos queremos mucho con Juan, la verdad que sí”, afirmó.

Juan Martín del Potro, ¿de novio con Pía Slapka? (Foto: Instagram)

Los rumores sobre el supuesto romance comenzaron a correr hace más de un año. En aquel entonces, en una entrevista con la revista ¡HOLA!, la modelo desmintió la noticia e incluso se mostró sorprendida. “No, la verdad que no (estamos de novios). ¡Y me sorprendió mucho que corriera ese rumor!”, aseguró. “A Juan Martín lo conozco hace bastante, pero como puedo conocer a muchísimas personas del medio. Y no tengo nada más que sumar. No quiero alimentar cosas que no son reales”, sostuvo.

Ya recuperada de su lesión en el menisco, producto de jugar un partido de fútbol en la playa con sus hijos, la modelo se prepara para debutar este sábado con su nuevo ciclo en El Nueve. “¡¡¡Estoy súper entusiasmada y feliz!!! Este sábado estrenamos La tarde del nueve con Tomás Dente. Cuatro horas juntos para pasarla bien”, escribió en una publicación de Instagram. “¡Los vamos a acompañar todos los fines de semana! ¡Feliz y agradecida con este nuevo proyecto!”, agregó.