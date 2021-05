Pía Slapka se quebró al hablar de su dura infancia: “Fueron varios años de estar mal”

Noche de muchas emociones en PH: Podemos hablar (Telefé). Lizy Tagliani, Horacio Cabak, Carlos Nair Menem, Dani La Chepi y Pía Slapka abrieron su corazón y contaron detalles de su vida personal. Y fue esta última quien no pudo evitar emocionarse al hablar de su infancia y de cómo la afectó la relación de sus padres.

Andy Kusnetzoff, conductor del programa, pidió que pasen al punto de encuentro quienes alguna vez pasaron hambre. “Cuando se hablan de estos temas es como que a mí automáticamente me sale llorar porque son heridas que quedan más allá de que uno después evoluciona y trabaja. En mi caso tengo recuerdos muy profundos de abrir la heladera de mi casa y que no haya nada, que esté vacía”, comenzó relatando la modelo.

“Tengo recuerdos de ir al colegio y volver a mi casa diciéndole a mis amigas que me había olvidado el almuerzo. Y nada, agarraba lo que había. Era raro porque tampoco es que vivía en una casa que decís ‘en esta casa no hay comida’. Fueron varios años de estar mal. Mis papás estaban juntos pero separados, o sea, vivían en la casa separados y yo me imagino, porque ya no vive ninguno de los dos, que la mala relación entre ellos hizo que se desatendieran un montón de cuestiones , una de ellas la alimentación”, siguió ante la mirada atenta de los demás invitados.

“Lloro porque evidentemente son heridas que quedan, que gracias a Dios hoy con mucho trabajo y esfuerzo mi realidad es totalmente distinta. Hoy que soy mamá me doy cuenta, la atención que los niños necesitan. Necesitan que te maternen, que te paternen, que te den cariño... Por supuesto que la comida es fundamental... pero la falta de comida en mi caso en particular era una ausencia de desatención en un punto”, dijo, ante la atenta mirada de los demás invitados.

Luego, apuntó: “Gracias a mi profesión salí adelante sola. Le dije a mamá que tenía que salir de esa situación y gracias a mi trabajo nos separamos y ella mamá pudo salir de esa casa”.

Por último, el conductor le preguntó si su mamá había sufrido violencia: “Había violencia verbal pero tampoco me pongo del lado de mi mamá, era una cosa de ellos. Pero son heridas que te marcan y yo hoy cuando voy al supermercado y puedo comprar o abro la heladera y miro lo que tengo, lo agradezco y valoro mucho. Me siento una privilegiada”.

