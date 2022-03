El llanto desconsolado de Mariano Caprarola al denunciar que mataron a su perro: “El dolor es inexplicable”

Con un testimonio desgarrador, Mariano Caprarola contó el duro momento que atraviesa. En un video que grabó y publicó en su cuenta personal de Instagram denunció que su perro Beni, enviado a una guardería, fue devuelto con graves lesiones y murió en las últimas horas.

Con la nostalgia de perder a un ser querido, el productor de moda expresó cómo se desarrolló el caso que derivó en este triste final: “Hola a todos. No suelo nunca hacer estas cosas, pero hace dos semanas entregué a mi perro al cuidado de un lugar para que mi mamá pueda venir a Mar del Plata a visitarme. El perro fue agredido y se murió en el peor de los estados. No quiero que pase nunca más esto, ni tampoco voy a hacer la denuncia”, contó.

El llanto desgarrador de Mariano Caprarola en las redes

Junto al material, Caprarola escribió en su posteo: “Mataron a mi perro bebé, les pido Justicia a la gente para que me ayuden”. Las repercusiones no tardaron en llegar: varios famosos y amigos le expresaron su apoyo. Entre ellos, se pudieron leer comentarios de Laurita Fernández, Lizy Tagliani, Natalia Oreiro, Karina Jelinek y Mariana Fabbiani, entre otros, la mayoría coincidió en el pedido para que denuncie al lugar donde sucedió el lamentable hecho.

Mariano Caprarola junto a su perro Benicio Instagram: @caprarolamariano

En otro posteo, en el que compartió fotos de su mascota, Mariano contó: “A Benicio nos lo devolvieron maltratado y completamente lastimado. Hoy Beni murió y el dolor es inexplicable. No suelo hacer estas cosas pero estoy desesperado! Necesito que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible y me ayuden compartiendo. Los animales son parte de nuestra familia, Beni era un hijo para mí y estas personas no merecen ni deben tenerlos nunca más a su cuidado”.

En este sentido, Carparola le envió audios a Mariana Brey durante la emisión de Socios del espectáculo (eltrece) en los que amplió la información sobre el caso de su mascota. “Me lo devolvieron mordido y no te dabas cuenta de que estaba mordido”, reconoció.

El especialista en moda contó que se dio cuenta de que algo le ocurría al can porque “estaba muy decaído” y por esto decidió llevarlo a la veterinaria. A su vez, agregó que al verlo un especialista le explicó que “la herida estaba agusanada y se volvió una neumonía”.

Mariano admitió que hizo el posteo porque busca que “cierren el lugar”. Y contó que sufrió represalias. “Me llamó el dueño del hogar para que frene todo esto. Le dije: ‘A vos te parece que llevás un cachorrito a un hogar y te lo dan con otro collar para taparle la herida en el cuello’”, expuso el famoso.

En el llamado, Caprarola le recriminó a este hombre no haberle notificado la situación. “Si vos me hubieses dicho en ese momento que estaba lastimado, lo llevaba al veterinario”, le dijo. Y agregó: “No me dejaste llevarlo porque me mentiste. Cómo frenamos todo esto…”, preguntó el productor de moda haciendo referencia a su charla con el dueño de la guardería canina.

Caprarola integró este verano el espectáculo Celebrando la vida, que tuvo lugar en Mar del Plata, y que estaba conformado también con figuras como Sergio Gonal, Carna y Lorena Liggi.