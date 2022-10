El desgarrador relato de Lizy Tagliani sobre cómo atacaron a su perrita: “Me mataron a la Tati”

escuchar

“Me mataron a la Tati”, se le escucha decir a Lizy Tagliani en un video que compartió este domingo en su cuenta de Instagram. En medio de un desgarrador llanto, mientras lleva a su mascota en brazos, la humorista retrató el momento posterior a que su perra fue atacada, episodio del que fue testigo y, aseguró, “no pudo hacer nada” debido a la rapidez con la que actúo quien le causó la muerte a su fiel compañera.

Las últimas semanas, fueron muy duras para Lizy Tagliani luego que su perro Benito sufrió un profundo corte en su cuerpo. En principio, se creyó que podría haber sido causado por un movimiento que realizó cerca de un alambrado, que le generó una herida que lo mantuvo con rigurosos cuidados por parte de profesionales veterinarios. Sin embargo, esa teoría quedó descartada por la humorista luego de que este domingo otra de sus mascotas sufriera un ataque, que le causó la muerte.

Lizy Tagliani compartió el desesperante momento en el que encontró a su perra sin vida (Foto Instagram @lizytagliani)

“Me mataron a la Tati. Es por ahí. Unos vecinos que los perros vienen y si los encuentran, los agarran, los pasan parar el otro lado y los hacen m.... Fue el mismo que agarró a Benito, seguro”, denunció desesperada Lizy, en un video que grabó en el momento justo en el que halló a su perra agonizando. La publicación causó una gran conmoción y sus seguidores la llenaron de palabras de aliento para atravesar este duro episodio. Jesica Cirio, Paula Chaves, Nicole Neumann y Evangelina Anderson fueron algunas de las famosas que enviaron sus fuerzas a la humorista y le recomendaron que haga la denuncia.

Mataron a la perra de Lizy

Más tarde, la investigadora de ¿Quién es la máscara? (Telefe) volvió a utilizar las redes sociales para realizar un descargo al respecto y pidió disculpas por la publicación de la fuerte imagen donde lleva consigo a su perra fallecida, ya que se trataba de un video para la veterinaria de Tati, pero ante la gran desesperación lo compartió en Instagram.

Acto seguido, detalló la situación: “Lamentablemente, ya no vive pero la quiero recordar así estaba a punto de cumplir sus 19 años. Ella y Benito son los últimos perros de mi mamá. Me hubiese encantado que se vaya de otra manera”. En la misma línea, explicó que fue testigo del momento en el que el perro del vecino agarró a Tati y la llevó hacia el otro lado del alambrado. “No pude hacer nada corrimos y cuando llegamos no pudimos saltar el tejido”, detalló y señaló que pudo llamarla por última vez, lo que generó la última reacción de la perrita, que luego de mover la cola “se durmió”.

Lizy despidió a su perro Tati, tras el ataque que le causó la muerte (Foto Instagram @lizytagliani)

Con tristeza, Lizy expresó que siente un profundo enojo por lo ocurrido, al mismo tiempo que comprende que se trata de un acto natural de los animales. Por otra parte, agradeció el gesto de la vecina, presunta dueña del perro atacante, que se mostró amable y la ayudó a recuperar a su mascota, ya fallecida. “Tati sabés lo que te amo y lo que te voy a extrañar. Ojalá puedas entender que no pude hacer nada”, concluyó aún conmocionada.

La humorista siente un gran amor por los animales, pero sobre todo por sus mascotas a las cuales retrata diariamente y a las que expresa su amor en redes sociales. Esta pérdida significa un dolor inmenso, es por ello que no dudó en agradecer el apoyo que en pocos minutos recibió.