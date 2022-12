Pifie de Gran Hermano: la producción mostró el detrás de escena y exhibió la intimidad de un participante

escuchar

A pesar de que las 53 cámaras que hay colocadas en el interior de la casa de Gran Hermano (Telefe) registran todo lo que sucede en la vida de los participantes, desde la producción elijen dejar ciertas imágenes afuera., sobre todo las más íntimas y personales.

Sin embargo, en las últimas horas, quienes están detrás de las cámaras cometieron un impensado desliz que culminó en la viralización de una impensada imagen.

Gran Hermano: la producción mostró el detrás de escena y exhibió la intimidad de un participante

Gran Hermano es, desde hace tres meses, uno de los temas de debate principales tanto en los medios como en las redes sociales. Con el fin de darle aún más contenido a la exigente audiencia, quienes se encargan de la promoción del programa decidieron utilizar sus cuentas oficiales para mostrar qué sucede detrás de cámara.

En un video de TikTok, realizaron un breve tour en donde explicaron en detalle cómo es el proceso para capturar lo que sucede las 24 hs. Al mismo tiempo que se veía la convivencia de los “hermanitos”, una voz en off explicó: “Acá hacemos Gran Hermano 2022. El pasillo técnico abraza toda la casa. Es el perímetro de la casa donde viven los protagonista de GH”.

Gran Hermano: hicieron un tour de la producción y el detrás de cámara captura de video

Y continuó: “Es un lugar al que tienen acceso muy pocas personas. Desde ahí trabajan los camarógrafos. Hay vidrios espejados para que los participantes no pueden ver nada. Para eso, el pasillo se mantiene a oscuras, no se pueden usar teléfonos, no se pueden sacar fotos. Es el área más restringida del programa”.

La publicación logró captar la atención del público, pero no por el contenido en sí, sino por un impensado detalle que se le filtró a quien editó la filmación. En un fragmento, enfocaron el control de cámaras y, en uno de los pequeños recuadros que aparecían en pantalla, se podía ver claramente a uno de lo jugadores sentado en el inodoro.

En un fragmento del video, puede verse a uno de los participantes sentado en el inodoro

A pesar de ser una fracción de segundo, los usuarios no tardaron en detectar el desliz y corrieron a la sección de comentarios a señalarlo. “Al final, se lo ve a uno caga... jaja. Creo que es Maxi”, “Hice zoom y sí, era Maxi”, “¿Nadie va a hablar de Maxi caga...?”, expresaron algunos de ellos.

LA NACION