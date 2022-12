La guerra entre Tomás Holder y su ex novia escala en intensidad y virulencia: “Es un pobre tipo”

escuchar

Este miércoles en LAM (América), Ángel de Brito presentó por un lado un móvil con la madre de Juliana, la reciente expulsada de Gran Hermano (Telefe) y otro con la madre de Tomás Holder, quien se separó hace pocos días de su pareja. El gran tema, no obstante, fue la declarada “guerra” en redes que mantienen su hija con su exnovia, Paula Balbi.

En medio de una semana caótica en el mundo Gran Hermano, el primer eliminado del reality se separó de Paula Balbi, su pareja con la que estuvo algunos meses.

La mamá de Holder opinó sobre la relación amorosa de su hijo con Paula

“Yo creo que a Tomi no le interesen ni los seguidores ni los canjes”, introdujo la madre y agregó: “Pero obviamente son jóvenes los dos y está dolido por un montón de cosas que él dejó. Siempre lo dije que a la vida venimos a aprender y tiene que aprender. Todos nos hemos golpeado”.

Ante la pregunta del conductor de los motivos de la separación, Gisela contestó: “En serio, no sé. Para mí era una relación que no me gustaba, pero yo no me metía porque él es libre de elegir a quién quiera”.

“Cuando yo empecé a ver que no era feliz quería que tome las decisiones correctas”, indicó y agregó: “No me cerraba porque había cosas que yo no las dije en ese momento, no era el momento. Él puede elegir la chica que él quiera, lo que yo le decía ‘vos respetá y la persona que esté con vos también te tiene que respetar’. Ahora si yo soy una desubicada que la trato mal es otra cosa, yo no trato mal a nadie, menos a una chica que está con mi hijo”.

Andrea Taboada le pregunta a Gisela por un supuesto episodio de violencia entre Tomás y Paula

Pía Shaw le consultó si Tomás está saliendo con Martina, con quien integró “Los monitos” dentro del reality. “No, son reamigos”, respondió y agregó que no viajaron juntos a Punta del Este como se rumoreaba.

Luego, le mostraron un audio de Paula Balbi en la que ella criticó su relación con Tomás Holder. “Lo único que le importa son los seguidores y salir a comer. La vida se basa en eso. Propiamente, es un pobre pibe. Seguramente si él no me llevaba a comer, yo no comía”, expresó antes de agregar: “Yo estoy súper tranquila porque no recibí ningún mensaje malo, así que quedó demostrado lo que es como persona ese pobre tipo”.

En otro tramo, respondió sobre el noviazgo: “Es definitivo [el fin de la relación]. Por respeto a mí no me puedo permitir una cosa así en mi vida. [No puedo permitir] que me maltraten por respeto a mi familia y mis amigos que pudieron lograr que abriera los ojos y pudiera salir de ahí porque ya era grave el problema”, indicó Paula en el impactante audio difundido por LAM.

Andrea Taboada también le preguntó a Gisela por un supuesto episodio de violencia a raíz de unas fotos que circularon en la que se ve con moretones en el cuerpo.

“Me parece que se está yendo todo de tema, que ya no son más adolescentes. Yo no defiendo lo indefendible. Yo sería la primera que le pone un piñón si mi hijo maltrata a una mujer. A mi hijo lo crie como a un caballero. De chiquito le decía ‘a una nena ni una Coca Cola se le cobra’. Yo soy de la vieja escuela. Tomi todo le daba. Dejó de estar en los medios, dejó de participar porque la quería acompañar todo el tiempo en esto de que no se sentía bien”, señaló.

“De hecho, yo he visto mensajes de mucha manipulación donde le decía ‘yo vine al mundo a sufrir’ porque Tomi ha querido cortar la relación y ella no quería”, indicó.

En cuanto a la puerta abierta que dejó entrever Paula Balbi con los mensajes a Andrea Taboada, la mamá de Holder señaló: “Es un tema muy delicado. Están ensuciando un chico. Es remanipuladora y lo digo y no tengo problemas en decirlo. De hecho, Tomás le pagó un viaje para Cancún para su cumpleaños. Discutieron y ella se enojó, y lo dejó en banda”, concluyó antes de que el programa siguiera por otros carriles.

