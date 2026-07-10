Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas
Tras la inesperada salida de Andrea del Boca, los sondeos en redes sociales ya adelantaron quién sería el próximo participante en dejar la casa más famosa del país
- 2 minutos de lectura'
La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá una nueva eliminación el próximo lunes 13 de julio. La misma llega tras la salida voluntaria de Andrea del Boca, quien abandonó el juego para hacerse cargo de problemas vinculados a la salud de su madre. Luego de lo que fue la última eliminación por placa planta, que dejó fuera de juego a Leandro Nigro, seleccionado por el público como el participante que menos contenido estaba generando dentro de la Casa, un nuevo hermanito cruzará la puerta.
Entre los nominados en placa negativa se encuentran Luana, Mariela, Majluf, Solange, Manuel, Yipio, Hanssen, JC, Manuel y Emanuel. Mientras que Juanicar quedó salvado por haber ganado el desafío de la semana que lo posicionó como líder en la casa más famosa del país.
Aunque hasta último momento el público no conocerá la decisión final, algunas encuestas realizadas en redes sociales dejaron en evidencia una marcada tendencia hacia un jugador en particular. El sondeo realizado por “Fefe” Bongiorno en Instagram enfrentó a todos los nominados y quien quedó en la cima fue Solange con 12,2 mil votos.
En paralelo, una encuesta realizada por el periodista Diego Poggi también mostró que esta tendencia se encuentra muy marcada. En su sondeo, 8.7 mil personas votaron porque Solange abandone la casa el próximo lunes.
Ahora restará esperar hasta el lunes a la noche para conocer quién, efectivamente, es el más votado en Generación Dorada. Será Santiago del Moro el encargado de anunciar su nombre y, minutos después, tras despedirse de sus compañeros y de Gran Hermano, abandonará la casa.
- 1
La Tora cruzó al streamer fanático de Cristiano Ronaldo que se burló de Messi: “Gracias, Speed”
- 2
Justin Baldoni rompió el silencio y habló del conflicto con Blake Lively: “Hubo mucho trauma”
- 3
La casa de la pradera: la remake de La familia Ingalls evoca a la original y resulta un sensible relato para ver en familia
- 4
Melissa Gilbert descubrió que tiene tres hermanos biológicos que no conocía: la insólita historia detrás del hallazgo