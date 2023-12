Pitty, la numeróloga rompió el silencio y destrozó a su marido en medio de la separación

escuchar

Tras el anuncio de la separación de Verónica Asad, más conocida como Pitty, la numeróloga, y quien era su marido, José María Zozaya, la especialista en números habló con LAM (América TV), brindó detalles de la escandalosa ruptura y no se guardó nada.

Este jueves, en el marco de la celebración el casamiento de Celeste Muriega y Christián Sancho, Pitty fue una de las invitadas y las cámaras del programa que conduce Ángel de Brito la fueron a buscar. “¿Cómo estás?”, le preguntó el periodista desde el estudio y ella contestó: “Acá andamos, que se yo. No iba a venir, pero la verdad es que los quiero un montón a los chicos. Mañana también tengo el casamiento de Nicole (Neumann) y el sábado tengo otra fiesta, pero hay que seguir”.

En ese sentido, el jurado del Bailando 2023 (América TV) mencionó que ella está viviendo un momento particular, dado que días atrás falleció su papá y se desató el escándalo de la separación. “Tremendo, un torbellino este año. Me robaron, estuve enferma, me acusaron de una cosa, murió mi papá y en el medio cuestiones familiares que van a pasar pronto. La vida misma”, enumeró.

Cuando el periodista aclaró que lo más grave era la muerte de su padre, indicó que lo de su exmarido, con quien compartía el negocio de la numerología y las cuestiones esotéricas, también era duro para ella porque “desconoció a la persona con la que compartió 18 años de su vida”. “Soy una persona muy trabajadora, me gané todo lo que tengo, le doy trabajo a un montón de gente, pero tenés que entender que las personas que tenés por ahí cerca a veces se marean”, aseguró.

Y siguió: “En la cuestión familiar, mi exmarido va a ser siempre el papá de mis hijos y mi familia. Eso se va a resolver porque si son cuestiones económicas, era solo esperar a que se muriera mi papá. No me dejó ni siquiera llorarlo. Un hombre que me enseñó a trabajar, que me llevó a la mejor escuela, que me acompañó en la vida, un tipazo. Encima de eso, me torturó mientras mi papá agonizaba en un hospital”.

Con los ojos vidriosos, la especialista en numerología continuó su relato: “Ahora mi papá ya no existe más y ahora va a tener las cosas materiales que necesita, yo no tengo ningún problema. Yo tengo capacidad para trabajar, siempre trabajé y a seguir adelante”.

Ante la pregunta que se hacen varios, sobre si los números no le advirtieron quién era su marido, ella indicó: “La verdad es que yo no me tiro los números y mi marido durante 18 años fue una excelente persona y me acompañó un montón. Yo en ningún momento tenía una mala intención, pero cuando se te está muriendo el pilar, alguien tan importante para mí como mi papá, ahí es el límite”.

Y cerró: “Yo confío en que él es una buena persona y si es una cuestión económica, se va a arreglar. Los números te dicen en qué momento podés aprovechar la energía, después la vida tiene todos los condimentos”.