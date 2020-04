Playlist: Drake, Ciro y los Persas, The 1975 y más

Escuchá el nuevo tema de Drake y los otros lanzamientos de la semana

3 de abril de 2020 • 23:12

Drake - Toosie Slide

Suena como: trap-fit

Ideal para: bailar en cuarentena

Para su nuevo simple, "Toosie Slide", Drake tuvo una idea al menos astuta: diseñó su propio paso de baile como para que sus seguidores se entretengan y lo reproduzcan de a millones a través de TikTok, una olla en ebullición en tiempos de cuarentena. "Va con el pie derecho arriba, el pie izquierdo, se desliza / Pie izquierdo hacia arriba, pie derecho, deslizar", guía el canadiense de 33 años sobre una base de trap bamboleante, antes de asegurar altivo: "Podría bailar como Michael Jackson...". El video, que comienza con las calles de Toronto desiertas por la pandemia, es un plano secuencia de Drake probando su propia coreografía sobre los pisos de su inmensa mansión marmolada, entre premios dorados, cuadros de Snoop Dogg y una camiseta de Los Ángeles Lakers con el número 24 de Kobe Bryant.

The 1975 - Jesus Christ 2005 God Bless America

Suena como: folk creyente

Ideal para: un momento de introspección

Como un nuevo adelanto de Notes on a Conditional Form , su nuevo disco, The 1975 suelta su colaboración junto a Phoebe Bridgers, quien había sido confirmada como telonera de toda la gira norteamericana del grupo (aún sin fecha de reprogramación confirmada). "Jesus Christ 2005 God Bless America" es una balada folky de habitación, un encuentro íntimo y sensible entre Matty Healy y Bridgers, en el que disertan sobre el amor en diferentes formas, sea Jesús o "la chica de al lado". El lanzamiento del nuevo material, que funciona como una continuación de su LP anterior, A Brief Inquiry into Online Relationships , iba a ser a finales de este mes, pero a causa de la pandemia se pospuso para el 22 de mayo.

Ciro y los Persas - Todo pasa

Suena como: un vivo de Instagram

Ideal para: un karaoke optimista

Siguiendo con una rutina de contacto frecuente en línea con sus seguidores -y días después de compartir su versión de "Agua" junto a la Filarmónica de Mendoza-, Ciro ahora publica una relectura de "Todo pasa", el clásico de Los Piojos, grabado con su celular junto a Los Persas, cada uno tocando desde sus jardines, terrazas o estudios. "Quedate en casa, todo pasa" dice Ciro sobre el final de este nuevo contenido que se inscribe dentro de su propia campaña de concientización sobre la necesidad de respetar la cuarentena.

Weste - Abanico

Suena como: pop multiétnico

Ideal para: experimentar en la cocina macrobiótica

Después de dos adelantos lanzados en 2019 ("Ficcionar" y "Tinta"), Weste publica vía Geiser Abanico , su tercer larga duración. El dúo rioplatense de folk experimental, integrado por Clara Trucco -también música de Fémina-, y el uruguayo Ignacio Pérez -de Mushi Mushi Orquesta-, araña su primera década de vida con su disco más ecléctico, en donde la dupla sigue expandiendo su universo análogo-digital, dentro de una multicolor paleta para abordar el folklore, con ansias de pop y world music.

Ysy A Feat. KHEA - Quiere comer

Suena como: un sueño químico

Ideal para: musicalizar la trasnoche

En su primer track propio del año después del lanzamiento de Hecho a mano , su primer LP (en el medio participó del remix de "Calor" junto a Duki y Shainny), Ysy A reaparece junto a KHEA para hacer "Quiere comer", un trap trasnochado de voces empastadas. "Quiere comer y yo quiero tomar", repite el dúo como un loop sobre los beats facturados por CLUBHATS y ASAN.

Lindsay Lohan - Back to Me

Suena como: una resurrección

Ideal para: mostrarle a tu sobrina

"Estoy volviendo a mí", canta Lindsay Lohan, envalentonada y feliz, sobre una base de pop acaramelado. El regreso a la música de la actriz después de doce años, parece cargar con el peso de un verdadero renacer artístico. En 2008, Lohan había llegado a lanzar un simple a modo de adelanto de un disco que jamás llegó a salir, por culpa de sus problemas de adicciones. Ahora, la actriz asume sus debilidades ("sé que bebo demasiado, pero está bien", canta) y enfrenta el desafío. "Esta canción va sobre redescubrirte y aceptarte, eliminar todo el ruido exterior, avanzar y dejar que el pasado se vaya", escribió ella en su cuenta de Instagram.