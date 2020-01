Playlist: Eminem, Green Day, The 1975, Enrique Bunbury y más

Eminem lanzó sin previo aviso su nuevo álbum, que incluye un sample de Pescado Rabioso Fuente: Archivo

Eminem - Music To Be Murdered By

Suena como: rap pacifista

Ideal para: el año de elecciones en USA

Terminando con todo tipo de especulaciones, ayer por la noche Eminem finalmente lanzó por sorpresa su disco número once, el sucesor de Kamikaze de 2018. Construido sobre un concepto antiarmas, Music To Be Murdered By está integrado por veinte tracks y un puñado de invitados célebres como Ed Sheeran, Black Thought, Q-Tip, Anderson .Paak, Young M.A. y una aparición póstuma de Juice WRLD. El video del primer corte, "Darkness", alude al tiroteo en el festival Route 91 Harvest de Las Vegas en 2017, donde un hombre armado abrió fuego desde su habitación de hotel y mató a 58 personas antes de suicidarse. ¿El dato chauvinista? El tema "Stepdad" samplea de principio a fin una canción de Pescado Rabioso: "Ámame Peteribí".

Green Day - Oh Yeah!

Suena como: el legado de Joan Jett

Ideal para: musicalizar quince minutos de fama

Muchas pantallas, realidad aumentada, hiperconectividad, fama efímera. En "Oh Yeah!", de su próximo disco, Green Day lanza un nuevo diagnóstico de época, con Billy Joe mostrando su mejor desánimo. "Todos son estrellas / Tengo mi dinero y me siento un poco deprimido. Todo el mundo tiene una cicatriz / ¿No es gracioso cómo nos estamos quedando sin esperanza?", repite el cantante en el tercer adelanto de Father of All ..., el nuevo disco del grupo californiano que saldrá el 7 de febrero.

The 1975 - Me & You Together Song

Suena como: brit pop millennial

Ideal para: un viaje en bicicleta sin tráfico

Mientras se retrasa el lanzamiento de Notes On a Conditional Form, The 1975 lanzó "Me & You Together Song", el cuarto adelanto del disco. La canción, de corte luminoso y optimista, lo tiene a Matty Healy en pleno romance enumerando sus fantasías de hogar. "Tuve un sueño en el que teníamos hijos / Tú cocinabas, yo les ponía los pañales", canta con su mejor tono soleado. El nuevo disco de grupo inglés saldrá a finales de abril y terminará de cerrar un círculo discográfico que ellos mismos se encargaron de denominar "música para autos".

Francisca Valenzuela - La Fortaleza

Suena como: pop de protesta

Ideal para: acompañar la resistencia

El cuarto disco de la chilena Francisca Valenzuela parece condensar tanto la fuerza del movimiento feminista de la región como la del levantamiento de su pueblo ante el gobierno de Piñera a fin de año pasado. "Una tierra de promesas rotas, dolor por sanar." canta en "Al final del mundo", junto a Claudio Parra de invitado. "La Fortaleza", sucesor de "Tajo abierto", de 2014, refunda su música a través de un concepto más expansivo, capaz de ir del pop a la música urbana, reafirmándose como una de las jóvenes artistas más relevantes del país trasandino.

Enrique Bunbury - Deseos de usar y tirar

Suena como: electro-bolero

Ideal para: una última copa

Después del crudo Expectativas, su último disco de 2017, Enrique Bunbury vuelve a torcer el rumbo. "Deseos de usar y tirar", el primer adelanto de su nuevo disco, es un bolero elegante y misterioso, entre texturas sintéticas, pianos, vientos y cuerdas, que tiene tanto de Olga Gillot como de Nick Cave. El video recién editado alude al universo de David Lynch con la presencia de Sherilyn Fenn, la actriz que encarnaba a Audrey Horne en Twin Peaks, bailando suave bajo el embrujo magnético del zaragozano.

Tove Lo - Bikini Porn

Suena como: música para piletas

Ideal para: los vaivenes emocionales del verano

Apenas cuatro meses después de editar Sunshine Kitty, su cuarto disco, Tove Lo lanza "Bikini Porn" y "Passion And Pain Taste The Same When I'm Weak", dos nuevas canciones compuestas junto a Finneas, hermano de Billie Eilish y productor de artistas como Selena Gomez y Camila Cabello. En la primera, la sueca encarna un pop con bombo en negra, sexy y bailable, con ansias de hit veraniego; en cambio, la segunda es una balada introspectiva y frágil, en la que enumera algunas de sus debilidades frente al derrumbe de una relación: "Soy ingenua, impulsiva incluso / Caigo demasiado rápido / Soy olvidadiza, cuando es doloroso / ¿Por qué dejar que esto dure?".