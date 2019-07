Paulo Londra editó su esperada colaboración con Ed Sheeran

Esta semana, finalmente se estrenó la colaboración entre Paulo Londra y Ed Sheeran, un tema de electro-soul que significa un nuevo desafío para el cordobés. Además, Las Pelotas lanzaron el primer adelanto de su nuevo disco, Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron con un cyber-tecno desquiciado, Beyoncé y Donald Glover versionaron un clásico de Disney y Justin Bieber se sumó a un hit de Billie Eilish.

Ed Sheeran ft Paulo Londra y Dave - "Nothing on You"

Suena como: un hit de The Weeknd

Ideal para: llegar triste al boliche

La esperada colaboración entre Ed Sheeran y el cordobés Paulo Londra es un tema minimalista pero bombástico que recuerda a los singles oscuros de electro-soul de The Weeknd. A pesar de ser un terreno nuevo para Paulo, el rapero se acomoda con soltura en una estrofa un poco más energizante que las de sus propios temas. Sobre el final, el rapero inglés Dave se roba la canción con su estilo a la vez pausado y enrevesado.

Las Pelotas - "Dando vueltas"

Suena como: nihilismo distorsionado

Ideal para: bordear la resignación

"Es que estoy aquí/ Dando vueltas siempre /Y no cambia, no cambia nada, no cambia nada", canta Germán Daffunchio con los dientes apretados en el primer adelanto del próximo disco de Las Pelotas, una canción adrenalínica con un riff nervioso de guitarra.

Ca7riel y Paco Amoroso - "Ola Mina XD"

Suena como: dos revoltosos hiperestimulados sueltos en una rave

Ideal para: perder la cabeza

Cada vez más cerca de los extremos, Paco y Ca7riel deliran en un cyber-tecno desquiciado y violento, con un video de referencias distorsionadas a Boca y los Simpson que te va a dejar preguntándote: "¿Qué carajo acabo de ver?".

Beyoncé y Donald Glover - "Can You Feel The Love Tonight"

Suena como: el clásico de Disney con un nuevo nivel de profundidad

Ideal para: llorar desconsoladamente

Hace 25 años, una generación entera vio cómo dos leones animados se enamoraban, y "Can You Feel The Love Tonight" musicalizó ese momento cumbre. La versión 2019 de este clásico de Disney respeta la de 1994, pero, como era de esperar, Beyoncé le agrega un nuevo nivel de profundidad, con Donald Glover acompañándola en el crescendo.

Billie Eilish ft. Justin Bieber - "bad guy"

Suena como: una estrella pop global poniéndose al día con una nueva generación de artistas

Ideal para: darle clases a tus mayores

Justin Bieber se sumó al remix de "Bad Guy", de Billie Eilish, y el tema llegó al Número Uno del nuevo chart de Rolling Stone. Eilish compartió el tema en su Instagram con una foto en la que se la ve de chica, en su cuarto, rodeada de posters de Bieber. En la canción, Bieber imita el estilo susurrado de Eilish, y respeta la melodía original casi completamente.