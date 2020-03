Escuchá las nuevas canciones de The Killers, Natalia Lafourcade y más

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020 • 14:38

The Killers - Caution

Suena como: canción de festival

Ideal para: musicalizar un exilio

En el nuevo simple de The Killers, Brandon Flowers suena en situación de repliegue, en busca de su propia supervivencia. "Si no salgo fuera de esta ciudad, podría ser yo quien finalmente lo queme todo. Estoy tomando precaución", canta sobre una base electro rock cromado, entre capas de sintetizadores. La canción -que narra su mudanza de su Las Vegas natal a la ciudad de Utah-, alcanza su clímax en el solo de guitarra de Lindsey Buckingham, ex Fleetwood Mac, que reaparece después de haber sido sometido a una cirugía de corazón a principios del año pasado.

Justin Timberlake y Anderson .Paak - Don't Slack

Suena como: funk animado

Ideal para: una fiesta en un pelotero

El amperímetro del groovómetro marca alto en este cruce entre Justin Timberlake y Anderson .Paak. "Imagina todas las vidas que podríamos cambiar, ni siquiera sabes el poder que tienes en tus piernas", canta el ex NSYNC sobre una base de alma funky colorida y festiva, potenciada por el toque dorado de .Paak. "Don't Slack" formará parte de la banda sonora de "Trolls World Tour", una película animada que saldrá este año y que lo tiene a Timberlake como voz protagonista y productor ejecutivo de su música. Del registro también participarán artistas como Kelly Clarkson, Mary J Blige, George Clinton y SZA.

Natalia Lafourcade - El Balajú / Serenata huasteca

Suena como: serenata pop

Ideal para: maridar con tequila

En un nuevo adelanto de Un canto por México, el disco con el que se propone homenajear la música tradicional de su país (con su anterior trabajo, Musas , ya lo había hecho con el folklore lationamericano) Natalia Lafourcade lanza "El Bajalú / Serenata huasteca", un medley de cuatro minutos y medio compartido junto a Los Cojolites, banda mexicana de jaroncho fundada en 1995. La canción, sucesora de "Veracruz" lanzada en febrero pasado, forma parte de este proyecto bautizado con el nombre de la serie de shows benéficos que Lafourcade estuvo brindando en su país junto a figuras de la música latina. El disco todavía no tiene fecha de salida confirmada.

Ysy A, Duki, Shainny - Calor (Remix)

Suena como: una segunda oportunidad

Ideal para: despedir el verano

Incluida en Hecho a mano , el segundo disco de Ysy A lanzado en noviembre pasado, "Calor", producida por Club Hats, gana una segunda vida en manos de Shainny, una de las figuras emergentes con mayor proyección de la escena urbana española. La artista, que la semana pasada lanzó su mixtape debut titulado Essencia , suma su voz junto a la de Duki, para este track que resuena como hit veraniego en el ocaso de una temporada de inesperado final pandémico.

Sandra Mihanovich - El plan de ser feliz

Suena como: balada de TV

Ideal para: una dosis de autoayuda

Como banda de sonido de Únicas - Las Puertas del Amor , espectáculo musical protagonizado Sandra Mihanovich, Valeria Archimó, Anita Martínez, Lourdes Sánchez y Cecilia Figaredo con base en el Teatro Broadway, "El plan de ser feliz" significa el regreso de la cantante después de un largo hiato (su último disco de estudio había sido Vuelvo a estar con vos, de 2012). Se trata de una balada con halo emotivo y renacentista. "Ahora siento que volví a nacer, reconciliada con mi mundo, no hay que abandonar jamás el plan de ser feliz", canta Mihanovich envalentonada y feliz, acompañada de un piano y guitarras acústicas.

Kiddo Toto, Louta, Bhavi - Scoco

Suena como: trap-pop

Ideal para: una fiesta en cuarentena

Volcado de lleno a su carrera musical, el actor de El Ángel Toto Ferro (A.K.A. Kiddo Toto) se une junto a Louta y Bhavi para hacer "Scoco", un trap hormonal y cadente de graves pesados y lenguas ágiles. "Nosotros pensamos todo lo que decimos, mezclamos mejor que la soda con vino", agita este tridente sub-25 del trap argentino, que irrumpe con la bendición y el aporte de Pablo Lescano de Damas Gratis.