24 de diciembre de 2020 • 09:29

El conflicto del equipo rojo en El gran premio de la cocina (eltrece) sigue latente. Este miércoles, Julián y Marcela intentaron limar asperezas pero el archivo los delató. "Hay un tema que me preocupa mucho porque es la primera vez que hay un enfrentamiento tan claro y tan fuerte entre dos cocineros en un equipo", comenzó diciendo Carina Zampini, la conductora del programa.

"Estamos hablando de Julián y de Marcela, están teniendo muchas diferencias y todo esto que pasa entre ellos repercute en el funcionamiento del equipo rojo", agregó Zampini. Luego, recopilaron los testimonios que tuvieron los participantes tras la discusión que protagonizaron este martes. "Y tengo que decir que acá soy la única persona que sabía manejar los mariscos y los pescados", confesó Marcela. "Hizo bien los cornalitos, ¿cuánto más pertenencia necesitas? si la mando para arriba obviamente que no se lo va a tomar bien", retrucó Julián.

"Te voy a ser sincero", manifestó Julián y siguió "ágil, ágil, ágil, lento: afuera", haciendo alusión a la elección de que Marcela se vaya de la cocina el pasado martes. "Yo creo que si no está la cámara, vuela la piña directamente", confesó el cocinero amateur por la reacción de su compañera. "A mí me chu... un hue... si me vienen a putear, no me afecta, no me cambia", manifestó el participante.

"Mientras exista la competencia por equipos ustedes van a tener que trabajar juntos", continuó la conductora. "Mi postura va a ser, ellos son chicos jóvenes, yo tengo mucha más edad. Mi postura acá es buscar, nosotros los gastronómicos cuando tenemos mi edad somos descartados del sistema, yo presento un curriculum y ven que tenes 55 años y ya ni lo miran. Somos descartados, entonces luchemos y tratemos de hacer todos las cosas bien para poder seguir en el equipo".

"Perdón que te interrumpa, me parece que es una situación que no tiene que ver con las generaciones, tiene que ver con las personalidades de dos cocineros que están en un mismo equipo y que no logran entenderse bien. Hay algo que repercute en el resto de sus compañeros que no está bueno. Acá no estás siendo descartada, formas parte", insistió Juan Marconi. "Yo no mezclaría las cosas, trataría de tener la claridad y no intoxicar el lugar de trabajo por los temores que tiene uno", concluyó Julián