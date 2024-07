Polémica en Gran Hermano por los premios de los finalistas y el descargo de Santiago del Moro

Escuchar

La última edición de Gran Hermano (Telefe) está en su etapa final y la tensión no solo está dentro de la casa, sino también entre los seguidores del programa. Anoche, Santiago del Moro, el conductor del reality, ingresó a la casa para cenar con los finalistas. Durante la cena, comunicó cuáles serían los premios para los tres finalistas y encendió la polémica.

Los tres finalistas de Gran Hermano Argentina

El campeón se llevará una casa prefabricada, más de 70 millones de pesos, una moto y un año de cerveza gratis. Por otro lado, el segundo puesto recibirá 10 millones de pesos, una moto y bebidas alcohólicas, mientras que el tercero obtendrá 5 millones de pesos, una moto y un año de cerveza gratis.

Sin embargo, la sorpresa y el descontento se hicieron evidentes en los rostros de los finalistas al escuchar los premios. Desde el inicio de la temporada, se había entendido que todos los finalistas recibirían una casa, algo que Santiago del Moro confirmó el primer día. La reacción de los participantes, Nicolás Grosman, Emmanuel Vich y Bautista Mascia, no pasó desapercibida y fue reflejada en redes sociales, donde los usuarios de X manifestaron su enojo. Incluso, los finalistas se dieron cuenta de lo sucedido y hablaron de ello.

La aclaración de Santiago del Moro sobre los premios en Gran Hermano que indignó más a los fans del reality

La indignación de los fans creció rápidamente en redes sociales. Comentarios como “Dijeron que eran tres casas y ahora resulta que es una; Telefe, no solo le roban a los espectadores, también les roban a los participantes; Dan asco, con toda la guita que les dimos; Fraude”, reflejaron algunos de los fanáticos en las redes.

Santiago del Moro, durante la gala de Gran Hermano este domingo 30 de junio Captura de TV

Ante el revuelo generado, Santiago del Moro publicó una aclaración en sus historias de Instagram. “Todo listo para la final del domingo. Vale aclarar para los que me preguntaban por los premios de GH: más allá de los 71 millones para el 1° puesto, la casa, la moto, etc., el 2° y 3° puesto tendrá su moto, premio de cerveza por un año y la posibilidad de elegir el dinero en efectivo o una casa, como se lo comunicamos desde el comienzo”, detalló el conductor. No obstante, esta aclaración solo sirvió para aumentar la indignación entre los seguidores de Emma, Bauti y Nico.

Polémica en Gran Hermano por los premios de los finalistas y el descargo de Santiago del Moro

Cuándo es la final de Gran Hermano

La última edición de Gran Hermano Argentina comenzó en diciembre del año pasado con 22 participantes. A lo largo de las semanas, fueron eliminados uno a uno por el voto del público. La gran final está programada para este domingo 7 de julio, y será en esta gala donde el público determinará quién será el próximo ganador del reality.

Cuándo es la final de Gran Hermano Prensa Telefé

El horario de la última gala será a partir de las 22:15, como es habitual en las galas de eliminación de esta edición. Esta información fue confirmada por Santiago del Moro el martes 2 de julio a través de su cuenta de Instagram. Los tres finalistas que compiten por el gran premio son Nicolás Grosman, Emmanuel Vich y Bautista Mascia. Con la controversia sobre los premios aún en el aire, la tensión está al máximo tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano.

LA NACION