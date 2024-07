Por qué no habrá Gran Hermano este jueves 4 de julio

Escuchar

Gran Hermano (Telefe) no saldrá al aire este jueves 4 de julio por una particular razón y sorprendió a todos los fanáticos. A nada de la final que tendrá lugar el próximo domingo 7 de julio y en medio de la repercusión que causó la salida de Darío Martínez, la programación se vio afectada y Santiago del Moro no estará hoy en vivo.

La decisión de que el reality no se transmita tiene que ver con la Copa América y el partido de este jueves de la selección argentina ante Ecuador, por los cuartos de final. De esta forma, el canal transmitirá desde su pantalla dicho encuentro deportivo con la previa de las 21:15 horas y no estará El Debate (Telefe).

La programación de esta noche de Telefe

De este modo, se vio modificado completamente la grilla del reality, ya que el viernes solo tendrá lugar La Noche de los Ex (Telefe) y el sábado no se ideó un especial previo a la gran final. Es así como pasarán poco más de 72 horas hasta que se vuelva a tener contacto con los hermanitos y conocer cómo sigue su estadía en el contexto de la última semana en la casa más famosa del país.

Los tres finalistas de Gran Hermano Argentina

Quienes pelean por obtener el premio de más de 70 millones de pesos son: Emmanuel Vich, Bautista Mascia y Nicolás Grosman. Si bien existen favoritos, desde las redes se inició una campaña entre los exparticipantes para brindar un fiel apoyo a cada uno de ellos, por lo que se presume que la gala de cierre concentrará mucha más tensión que la edición pasada del reality que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio.

En tanto, el lunes 8 de julio será el último programa de El Debate junto al triunfador. Para ver la casa en directo, previo a la gala final, podrás ingresar a DirecTV Go, plataforma de streaming que emite las 24 horas lo que sucede dentro de las paredes de Gran Hermano.

