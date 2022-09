Flor Vigna se refirió a los rumores de pelea con Nico Occhiato: “Queríamos que le vaya bien al programa”

Tras las versiones que aseguran que Flor Vigna y Nico Occhiato terminaron las grabaciones de El último pasajero en medio de un tendal de gritos y malestar, la conductora del ciclo de Telefe rompió el silencio. Tras desmentir los rumores, la bailarina confesó que usaron su relación para el juego mediático. A su vez, Luciano Castro no quiso meterse directamente en el tema, pero reveló cómo aconseja a su novia.

“No sé qué me enamoro de vos”, “Está agrandado”, “No lo aguanto más”, se habría escuchado decir a Vigna en los pasillos de Telefe casi sobre el final de las grabaciones del ciclo de entretenimientos. Si bien ambos lo desmienten, se dice que cuando el tema tomó notoriedad pública, el dueño de Luzu TV agarró el teléfono y puso paños fríos a la situación para bajarle decibeles a la pelea.

Sea verdad o no, lo cierto es que durante el aire Vigna y Occhiato hicieron algunos guiños a su ya terminada relación amorosa para ponerle picante a la conducción y subir el rating cada domingo. Algo que la cantante de “Uy!” reconoció en una nota reciente con Socios del espectáculo. “¡Se armó un quilombo!”, dijo ante las cámaras de eltrece mientras desmentía todo lo que circuló en los medios en los últimos días.

“ No hubo gritos, no hubo escándalos; al contrario fue un proyecto muy lindo que encima los dos teníamos ganas de hacer. Fue dirigido a un público al que los dos le queremos hablar, él con su productora y yo con mi música, entonces un poco se unió todo eso. Se unió todo lo que soñamos en esos siete años que estuvimos juntos ”, contó Vigna sobre lo que significó estar al frente del histórico ciclo juvenil.

En cuanto a cómo es su relación actual con su ex, la actriz y conductora confesó: “Fuimos pareja siete años, nos separamos hace dos, entre medio nos separamos 88 mil veces. Nosotros queríamos que le vaya bien al programa y sabemos que si nos contratan a los dos es un poco por eso, para buscar alguna pelea; así que nos cagamos de risa de eso ”.

La palabra de Luciano Castro

Los consejos de Luciano Castro a Flor Vigna instagram @florvigna

En el día de ayer, Luciano Castro presentó El buen retiro, la nueva serie que protagonizará junto a un gran elenco por Flow. Y en ese evento, estuvo acompañado por su novia Flor Vigna. Tras mostrarse muy pegados y cariñosos, el actor habló sobre su pareja e hizo frente a los rumores que aseguran que estaba muy enojado con Occhiato por “maltratar” a su novia.

“Flor es una gran compañera. Fue una de las tantas cosas que hablamos cuando nos conocimos esto de poder acompañarnos; siempre que sea cómodo y que estemos los dos a gusto y la pasemos bien”, advirtió Castro justificando la presencia de la bailarina en su lugar de trabajo.

Tras elogiar su carrera, el galán habló de cómo vio a su novia en el rol de conductora. “ Me gusta todo lo que hace, pero porque me gusta ella; no logro ser lo imparcial que me gustaría. Sé que tiene un talento enorme y tiene con qué y eso no se discute ”, señaló orgulloso.

Por último, Castro hizo referencia a las versiones que circularon sobre que Vigna llegaba muy angustiada después de compartir con su ex en las grabaciones de El último pasajero. “Cansada la veía, con todas las cosas que tienen que ver con una grabación, pero eso tiene que ver con el lugar que ocupa ella, con el lugar en el que está”, dijo, evitando meterse en la polémica. En cuanto a cómo la aconseja, reveló: “Yo trato de decirle todo lo que pueda desde mi lugar, después de tantos años laburando; pero después todo lo que le suceda a ella va a ser mejor que le suceda”.