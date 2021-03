Polémica por la nueva canción de Evaluna Montaner y Camilo: “Es indignante”

Este lunes, Evaluna Montaner y Camilo Etcheverry estrenaron “Machu Picchu”, canción que formará parte de Mis manos, álbum que el colombiano lanzará en abril. Pero lejos de haber sido bien recibida, distintos usuarios expresaron en las redes sociales su malestar por un fragmento del tema musical.

Recostados sobre la cama, con un plano que los toma desde los pies, así comienza el videoclip de “Machu Picchu”, la más reciente creación del matrimonio que conforman Evaluna Montaner y Camilo Etcheverry. Con Perú a la cabeza, las críticas sobre la canción no se hicieron esperar.

Mientras varias personas creyeron que la canción tendría que ver con el sitio arqueológico elegido como una de las Nuevas Maravilla del Mundo, muchas otras cayeron en la desilusión por la manera en la que la venezolana y el colombiano se refieren a ese territorio patrimonio de la humanidad.

De los 2 minutos y 56 segundos que dura la canción, que combina balada con reggaetón, hay que esperar casi hasta la mitad para escuchar la referencia al nombre de la misma. “Yo tengo más ruinas que Machu Picchu. He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho. ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?”, menciona la estrofa que precede al estribillo.

Y precisamente el término ‘ruinas’ fue lo que encendió la mecha. Y la bomba en las redes sociales explotó: miles de usuarios expresaron su ira por la canción y algunos hasta la ridiculizaron con memes.

Ruinas de #Machupicchu? 🤔 Por favor! Más respeto ☝️ a MACHUPICCHU CUSCO PERÚ 🇵🇪 #Camilo & #evaluna Publicada por William Luna en Lunes, 1 de marzo de 2021

“¿Ruinas de Machu Picchu? No me parece. Yo sé que son muchachos con bastante fans y su música es bonita, pero... ¿expresarse de Machu Picchu como ruinas? Es un centro histórico, una maravilla mundial, no puedes decirle ruinas. Camilo, Evaluna, hija de un gran cantante al que yo admiro, su papá Ricardo Montaner debería decirles que es una ofensa para los cuzqueños y para el Perú. Hay que respetar bastante lo que nosotros denominamos lo mejor que tenemos. Eso no podía callarme, es indignante”, señaló el cantante William Luna en su Facebook a poco de estrenada la canción.

Yo después de escuchar Machu Picchu de camilo y ver qué solo utilizo a mi querido patrimonio para referirse como ruinas cuando tiene un contexto histórico muy simbólico para los peruanos: pic.twitter.com/TpUImP481K — ʀᴜᴄʜ; 🐨🍓 (@Ruchtwc) March 1, 2021

“Yo después de escuchar Machu Picchu de Camilo y ver quo solo utilizó a mi querido patrimonio para referirse como ‘ruinas’, cuando tiene un contexto histórico muy simbólico para los peruanos”, escribió un usuario junto a un meme de Pokémon enfadado.

Bueno terminé de escuchar la nueva canción de Camilo, Machu Picchu. Confirmo que usó el nombre de nuestra maravilla para crear una expectativa que resultó ser bastante decepcionante, refiriéndose sencillamente a unas “ruinas” mencionadas una sola vez. — Vainilla (@veiasdalua) March 1, 2021

Muchas otras personas, más allá del contexto histórico-cultural, repararon en que pese a darle nombre a la canción, el término Machu Picchu se nombra una sola vez.

Dijo Machu Picchu una sola vez, la canción es malasa — Oliviat91 ₂₈💛💛 (@honeymoonsweet4) March 1, 2021

A poco de haber sido subida al canal de YouTube de Camilo, “Machu Picchu” acumula ya más de ocho millones de reproducciones. Con cada una de ellas la polémica crece.

LA NACION