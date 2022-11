Polémicas declaraciones de Gonzalo Valenzuela: “He sido más abusado que todas las mujeres que conozco”

escuchar

Gonzalo Valenzuela visitó un programa de YouTube de Chile en el que se habla de sexo y realizó unas fuertes declaraciones que están destinadas a generar polémica tanto en el país trasandino como también en la Argentina. “Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco”, afirmó el actor, que luego también se refirió al hartazgo que le produce que lo sigan llamando por su sobrenombre de “Manguera”. “Es vulgar y me molesta profundamente”, aseveró.

El intérprete chileno estuvo como invitado en el programa Tenemos que hablar de sexo, que se difunde por YouTube y es conducido por la exmodelo y presentadora de Chile, Tonka Tomicic, junto a otras cuatro participantes. El corte de las declaraciones fue difundido este martes en la Argentina por el programa Es por ahí (América TV).

Las declaraciones de Gonzalo Valenzuela que provocaron revuelo en Chile: "He sido más abusado que muchas mujeres"

En el corte del programa chileno, la conductora le preguntó a Valenzuela si era cierto lo que habían dicho previamente unos amigos del intérprete, de que él recibía invitaciones explícitas de las mujeres para salir o para tener algo con ellas. “Sí”, respondió él, y añadió: “Y ahora con esto de las redes sociales... si yo fuera un tipo que me enojara o expusiera...”.

Y luego de este comienzo de respuesta con algún titubeo, se despachó con una frase fuerte: “Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco. Abusado de que te griten en la calle, que te toquen el poto (sic), todo aquello que estamos completamente en contra, a mí me pasa constantemente”.

“Pero me pasa constantemente”, repitió Valenzuela, y profundizó: “Me llegan fotos de minas en pelotas y yo digo: ‘¿Pero por qué?’. Si yo denunciara eso sería terrible, pero sí, sí pasa, pero tiene que ver con la condición de ser expuesto como actor, en ese lugar, como esa fantasía”.

El actor chileno Gonzalo Valenzuela señaló la situación que vive con las mujeres y dijo sentir que fue abusado "mucho más que las mujeres que conozco" Captura Tenemos que hablr

“¿Tú piensas que te empezó a pasar a partir de un papel, o un rol particular que hiciste?”, inquirió Tomicic. “No, no. Creo que les pasa a todos”, replicó el actor, que supo estar en la serie El tiempo no para.

Sobre “la estupidez del ‘Manguera’”

Luego, Valenzuela recordó uno de sus personajes como intérprete, y eso lo llevó a hablar negativamente de su sobrenombre. “Y a mí me pasa algo muy particular con la estupidez del ‘Manguera’. Y lo voy a decir así porque si estamos en contra del falocentrismo, si estamos en contra de todo lo que hablamos”, continuó. “De la genitalización de la relación sexual”, añadió una de las panelistas, la sexóloga Karen Figueroa.

Gonzalo Valenzuela se quejó con vehemencia en un programa de sexo del apodo que le pusieron, Manguera, que le resulta "vulgar" captura América TV

“¿Pero eso fue hace cuántos años?”, consultó la presentadora. La pregunta se relaciona con que el sobrenombre de Valenzuela, Manguera, nació de un personaje que él hacía en teatro, en la obra Sin vergüenzas, que era una versión basada en la película inglesa Full Monty. Le decían de ese modo a su personaje porque era flaco y alto. Pero, además, sobre el final de la obra, cuando los personajes hacían un desnudo completo, él le había añadido a su personaje una prótesis en la zona púbica para hacerlo más dotado.

Gonzalo Valenzuela recibió el apodo de Manguera cuando hacía un personaje al que lo llamaban así en la adaptación teatral de la película británica Full Monty, que incluía un desnudo completo en el final Instagram: @gonzalovalenzuela

“Hace 20 años, fue la primera pega que hice”, contestó el actor, en referencia a la citada obra de teatro y al rol que interpretó y luego se quejó abiertamente: “Y hasta el día de hoy. Y sigue. Y es vulgar, y a mí me molesta profundamente, porque es vulgar. Porque todo el mundo... ¿Por qué tienen que estar pensando en el porte de mi chula (sic) que tengo? ¿Qué es esa ordinariez?”.

Luego, el actor añadió que esta situación de que lo llamen Manguera también incluye a las mujeres. “Todas las mujeres, hasta las más feministas, hasta las menos feministas”, aclaró y siguió: “Y para el hombre, para el masculino, a mí me ha traído serios problemas, porque empieza la envidia. Porque ahí está el tipo del que todas las minas hablan y ellas empiezan: ‘Ahí viene, ahí viene’. Y el pene, lamentablemente, es una condición para el hombre. El que tiene el pene chico y el que tiene el pene grande”.

Más adelante, la expareja de Juana Viale volvió a decir que ese sobrenombre le había traído muchos problemas y remató, para sorpresa de las presentes: “Los hombres me tienen mucha rabia”.

LA NACION