Gonzalo Valenzuela, del origen de su apodo “Manguera” a la emoción por el Martín Fierro de Juana Viale: “Fue maravilloso”

En pleno éxito de Closer, Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti pasaron por Flor de equipo y se animaron al Verdadero o Falso. Muy divertidos, los actores se animaron a contar varias anécdotas de su vida, desde cómo surgió el apodo “Manguera” para el chileno hasta el día que Gastón Pauls le ofreció a la actriz tener un hijo en común.

El primero en inaugurar el juego fue el actor chileno, quién sorprendió con una divertida anécdota de cómo surgió su apodo. “¿Es verdad que le dicen ‘Manguera’ porque para hacer un desnudo en una obra de teatro se ponía una enorme prótesis? ”, preguntó Denise Dumas mientras el resto del panel votaba.

“Es verdadero”, lanzó Valenzuela, quién contó todo con lujo de detalles: “Yo hacía un personaje en la obra Sin vergüenzas basado en la novela Full Monty y terminaba con un desnudo. A ese personaje le decían ‘Manguera’ porque era flaco y alto. Como tenía que hacer un desnudo, fui con la directora a un sex shop a comprar una prótesis. Ella era más grande que yo, la cara de la gente porque fuimos juntos de la mano y elegíamos”, recordó, entre risas, mientras mostraba cómo actuaba con la gran prótesis en el escenario.

Gonzalo Valenuzela y Carolina del Carmen Peleritti en una escena de Closer

Tras asegurar que sus compañeros de elenco hasta le maquillaron la prótesis, “Manguera” confesó que a partir de entonces todos los llaman así hasta el día de hoy. “Yo me hice conocido por esa obra de teatro y me quedó el apodo. Después cuando llegue a Argentina les encanto ese sobrenombre y no me lo saqué nunca más”, reveló.

Y enseguida, hizo un mea culpa en vivo: “Yo en el colegio fui bastante revoltoso, le puse muchos sobrenombres a mis compañeros y por eso la pagué. Todo se paga en la vida”, agregó mientras advertía que muchas veces ese apodo asusta a las mujeres. “Mucha gente se asustaba y salía corriendo. Yo por las dudas, tenía la prótesis siempre en el maletín ”, bromeó.

Antes de seguir con el juego, Gonzalo opino del Martín Fierro que su exmujer, Juana Viale, recibió como Mejor Conductora: “Me pareció muy bien el Martín Fierro para Juana. Muy bonito que estaba Mirtha, Marcela, Ámbar. Yo me emocioné, fue maravilloso” , confesó quién reconoce tener una muy buena relación con la madre de sus hijos.

"Me emocioné, fue maravilloso", dijo el Gonzalo Valenzuela sobre el premio Martín Fierro a su exmujer, con quien mantiene una muy buena relación Tadeo Jones

“¿Es verdad que Gonzalo tiene una cicatriz de 80 puntos porque un espectador de una de sus novelas le tiró con un vaso de vidrio en un boliche ?”, continuó la conductora del matutino generando asombro en el estudio. “Es verdad. La tengo en toda la cara”, confirmó mientras mostraba a cámara las marcas de su rostro. “Fue en el Festival de Viña del Mar. Presentábamos una tira llamada Machos y estábamos en una discoteca y entraron un grupo de navales muy enojados”, relató, dando a entender que ellos eran los verdaderos machos.

“Llega uno y me dice: ‘ya que tu eres uno de los machos, ¿puedes bailar?’ Me estuvo jodiendo toda la noche y en un momento le digo: ‘¿quieres pelear conmigo?’. Hasta que llega un gigante a apurarme y dije: ‘bueno, peleemos’. Me saqué la chaqueta, la corbata y él agarró un vaso y me lo tiró. Un cobarde”, rememoró sobre esa riña que terminó con una gran cicatriz en su rostro.

Gonzalo Valenzuela junto a su actual novia, Maite Orsini, en la función estreno de Closer Gerardo Viercovich

“Me tire encima, traté de pegarle pero me agarraron los guardias hasta que llego la policía y se lo llevaron detenido. Fui a juicio con él y lo echaron de la escuela naval porque casi me saca el ojo. Me hicieron 80 micro puntos ”, reveló.

“Gastón Pauls me propuso que tuviéramos un hijo”

Quién también se sumó a este desafío del Verdadero o Falso fue su compañera de teatro, Carolina Peleritti. “¿Es verdad que Gastón Pauls la encaró de la nada y le propuso que tuvieran un hijo juntos?” , lanzó Denise Dumas cuando le llegó su turno.

“Es verdad. Éramos muy chiquitos, tendríamos veintipico. En vez de proponerme salir me propuso eso. Él era así”, lo justificó entre risas. Tras asegurar que hasta el día de hoy son muy amigos, la morocha desmintió que haya pasado algo entre ellos y confesó cómo tomo esa propuesta: “Me dio ternura. Cuando alguien te dice ‘quiero compartir la vida con vos’, ‘te imagino como la madre de mis hijos’ es tierno. Gastón es muy especial. Lo adoro ”, dijo mientras le mandaba un beso.

Carolina del Carmen Peleritti, Juan Gil Navarro, Sofía Gala Castiglione, y Gonzalo Valenzuela, protagonistas de Closer DAVID FERNANDEZ/ AFV

“¿Es verdad que Caro fue la principal responsable de la boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier ?”, continuó la conductora. “Los responsables de haberse casado son ellos”, se atajó la cantante quién reconoció haber sido la celestina de esta pareja. “Yo era amiga de los dos y fui un poco la celestina. Creo que Ale quería conocerla a Valeria”, expresó sobre quién dio el primer paso.

En una nueva etapa laboral y personal, Carolina del Carmen Peleritti reveló por qué desde hace un tiempo empezó a usar su nombre completo: “Tiene que ver con integrar todas mis partes, con la música, con la actuación. Con integrar el nombre, poder nombrarse, con las partes de uno”, reflexionó.