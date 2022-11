La China Suárez mostró su emoción por el logro de su hija Rufina: “No puedo sentir más orgullo”

escuchar

Lejos de la polémica y los escándalos mediáticos, Eugenia “La china” Suárez publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a su hija Rufina. A las mismas, las acompañó con un texto en agradecimiento y felicidad por el logro que alcanzó la pequeña, al ser considerada “mejor compañera”.

Hace unos días Suárez publicó su que se juntó para mirar el partido en el que la Argentina enfrentó a México en el Mundial de Qatar. Del encuentro participó Nicolás Cabré, padre de Rufina y quien aseguró en anteriores ocasiones que guarda un buen vínculo con la actriz. A pesar de su relación con Rusherking, la expareja aún comparte tiempo en compañía de su niña.

Horas atrás, Suárez posteó tres fotografías en donde aparece Rufina junto a ella, luego con su hermana Magnolia y en la última sola. Además, le dedicó unas sentidas palabras y explicó a qué se debe tal orgullo hacia ella. “La que entiende, la que acompaña, la que acepta, la que abraza, la que cuida, la que empatiza con todo ser vivo”, inició la actriz.

Eugenia Suárez es abrazada por su hija Magnolia (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

“Amor de mi vida, ayer recibiste el mejor premio, ser elegida por tus amigos como mejor compañera. No puedo sentir más orgullo, más amor, más gratitud. Qué suerte tuvimos mi ponjita”, completó Suárez su posteo. A continuación, una ola de más de 200 mil “likes” y más de 700 comentarios aclamaron el reconocimiento de Rufina. Entre ellos, Cabré sumó el suyo y aplaudió a su hija: “La más linda del planeta, la más buena, la del corazón más puro”.

Posteo de Eugenia Suárez en donde celebra el logro de Rufina (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En sintonía con dicha publicación, Suárez destacó en las historias temporales de la red social antes nombrada, el certificado que premia a Rufina Cabré como “mejor compañera por sus cualidades humanas”. “No estoy llorando. Se me metió una hija en el ojo”, reza el mensaje de la actriz. En cuanto a su expareja, del mismo modo re-posteó esta imagen y escribió sobre ella: “Qué hermosura de hija tenemos”.

Luego, Cabré completó aquellas palabras con un recuerdo en el que también está presente Suárez. “Del orgullo que nos da acompañarte y verte, siendo lo que sos. El orgullo que nos da, que hayas salido la mejor compañera, elegida por tus amiguitos. Lo cual no nos sorprende, sino que nos confirma que todo lo que vemos en vos es real. Te felicito amor mío, te agradezco infinitamente las sonrisas que me regalás, y lo hermosa que hacés mi vida. Gracias, gracias y gracias. Me hacés el papá mas feliz del mundo”, dice el mensaje del actor.

Nicolás Cabré junto a Eugenia Suárez, Magnolia en el acto escolar que reconoció a Rufina como mejor compañera (Fuente: Instagram/@nicolascabre80)

La foto de Rusherking en el acto escolar de Amancio, el hijo de La China y Benjamín Vicuña

En medio de la celebración por el logro obtenido por parte de Rufina, se viralizó en las redes sociales una foto en la que Rusherking acompañó a Eugenia Suárez al acto escolar de Amancio Vicuña, fruto del amor entre la ex Casi Ángeles y el actor chileno. Si bien este mismo registro no fue desmentido, no surgió una respuesta por parte de la intérprete y el cantante. Ambos parecen gozar de tal evento.

Durante esta época del año el cierre escolar es inminente y en todos los establecimientos educativos se llevaban a cabo los festejos que dan por culminada una etapa más. En esta oportunidad, al igual que otras, el músico acompañó a Suárez en uno de los días más importantes para Amancio. Ya es de público conocimiento que el cantante optó por ser uno de los pilares fundamentales que sostiene a la actriz.

Rusherking acompañó a Eugenia Suárez al acto escolar de Amancio Vicuña (Fuente: Instagram/@estefaniaberardi)

De esta manera quedó desterrado el rumor que pronunció el final de la pareja. Luego que se comentara mediante las redes sociales que Eugenia “La China” Suárez y Rusherking no intercambiaban fotos, ni comentarios amorosos tras un supuesto affaire por parte del rapero, esta teoría quedó en el olvido y ambos se dejaron ver en público más que enamorados, felices y comprometidos con la rutina de los más pequeños.

