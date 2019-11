T.I. contó que la acompaña a su hija Deyjah al médico para confirmar que no haya perdido la virginidad y es muy criticado Crédito: Instagram

6 de noviembre de 2019

T.I., famoso rapero y actor estadounidense, encendió la polémica con sus declaraciones sobre la crianza de su hija Deyjah de 18 años. El artista aseguró que la acompaña periódicamente al ginecólogo para "chequear su himen" y cerciorarse de que la joven sigue siendo virgen.

En medio de su entrevista en el podcast Ladies Like Us (Mujeres Como Nosotras), las conductoras Nazanin Mandi y Nadia Moham le consultaron al músico si había tenido "la charla sexual" con sus hijas, particularmente con la mayor, que se encuentra en su primer año de universidad.

"No solo tuvimos la conversación. Sino que además, tenemos visitas anuales al ginecólogo para chequear su himen. Sí, yo voy con ella", afirmó.

Incluso recordó una situación en la que, después de la fiesta de 16 de la joven, le dejó una nota pegada en la puerta de su cuarto: "Ginecólogo. Mañana. 9:30".

Cuando le preguntaron de qué se tratan estas visitas, el rapero comentó: "Vamos juntos, nos sentamos y entra el doctor. Entonces conversamos, y él mantiene siempre un alto nivel de profesionalismo. Me dice, 'señor, para compartirle información necesito su firma' y yo miro a mi hija y le digo '¿puedes firmar esto, así el doctor puede compartir tu información conmigo? ¿O hay algo que no quieres que me entere?'".

Ante estos comentarios, las conductoras le hicieron notar al rapero que el himen puede romperse de otras maneras que no tienen necesariamente que ver con un acto sexual, a lo que contestó que estaba al tanto de esto.

"Voy con el médico y le digo, 'mire Doc, ella no anda a caballo, no anda en bicicleta, no hace deportes. Solo chequee el himen por favor, y deme mis resultados de manera expeditiva", relató el rapero. Los comentarios generaron una ola de críticas en redes sociales.