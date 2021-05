Popurrí: lo que ocurre, en diez noticias

Un nuevo musical a la calle Corrientes, en agosto

Madres, el musical es una obra que fue furor en el off-Broadway, y llegará en agosto a Buenos Aires interpretada por Flor Otero, Sabrina Garciarena, Paula Kohan y Vivi Puerta. Tiene la particularidad de ser una obra hecha por mujeres para mujeres. La dirección general será de Josefina Pieres, el vestuario de Romina Giangreco, la dirección vocal de Ana Carfi y las coreografías de María Maxwell, la producción ejecutiva de Carolina Simon y Paula Trucchi; y la producción general de Valentina Berger (GO Broadway Productions). “Trata sobre la cotidianidad de ser madre, la incertidumbre, la crudeza, la devoción, el amor incondicional y el desborde emocional. Presenta cuatro mujeres con sus individualidades. Esta obra trae a un grupo de amigas que se apoyan, se ríen, se abrazan y se cuidan en el maravilloso camino de ‘maternar’. Está escrita desde una verdad sin atenuantes, cómica y amorosa”, describe su directora.

Hoy, en el exitoso ciclo de radioteatro de la AM 750, que comanda Marina Glezer, se estrena El reproche, una obra de Víctor Hugo Morales, dirigida por Julieta Otero y Glezer, que cuenta en su elenco a tres magníficos intérpretes como Cecilia Roth, Marcelo Subiotto y Divina Gloria. A las 23, por AM 750. “Es una discusión interminable de final abierto sobre la independencia que ha ido logrando la mujer y lo difícil que es para el hombre acomodarse a este tiempo”, describe Víctor Hugo Morales. “Se grabó en la sala Caras y Caretas, con protocolos sanitarios estrictos. En el momento de la grabación se vivieron casi tres horas muy lúdicas y que indefectiblemente van a conmocionar e interpelar al público”, contó Marina Glezer, que viene haciendo un gran trabajo en la revitalización de este género que es un clásico argentino. El periodista y locutor contó que aspira a que alguna vez su texto se convierta en obra teatral.

“Primero fue sólo un diálogo, luego se fue convirtiendo en una escena y quedó como una obra de teatro que aspiro a presentar alguna vez. Cuando Marina Glezer la vio me invito a adaptarla un poco para un radioteatro y ahí colaboró Julieta Otero, que finalmente es la directora”, contó Víctor Hugo Morales.

Indemnizan a descendientes de Vinicius

La familia del poeta, músico y diplomático Vinicius de Moraes y el Estado de Brasil llegaron a un acuerdo de indemnización para sus descendientes debido a la persecución sufrida durante la última dictadura militar en ese país (1964-1985). El acuerdo contempla el pago de 3,4 millones de reales (641.500 dólares), informó globo.com sobre un proceso que duró 28 años. La indemnización se debe a la jubilación obligatoria que debió tomar, impuesta por el gobierno de facto. Vinicius, uno de los creadores de la bossa nova, murió en 1980, a los 65 años, como consecuencia de un edema pulmonar. El músico fue apartado de su cargo en 1969, luego de que las autoridades hicieran uso del espionaje para con los funcionarios, y que obligaran a quien en ese momento ostentaba el cargo de primer secretario a retirarse de la carrera diplomática acusado de “embriaguez”. A esa conclusión se llegó en 2011, tras una investigación de la Comisión por la Verdad. Vinicius fue vicecónsul de Brasil en Los Ángeles a finales de los años 40, segundo secretario de la Embajada en París en los 50 y, luego, nombrado la sede diplomática en Montevideo. En la década del 60, retornó a París, pero en esa oportunidad como diplomático en la Unesco, informó Télam.

Roberto Cossa hablará en Argentores

Este lunes a las 19, el reconocido dramaturgo Roberto Cossa, dará una charla gratuita en el marco del ciclo Charla con maestros, de Argentores. Se desarrollará por Zoom y tratará sobre “El futuro del oficio”. Abordará reflexiones sobre el futuro del oficio de escribir teatro y guiones audiovisuales. Es gratis pero requiere inscripción previa. Los interesados deben escribir a: cultura@argentores.org.ar, con todos sus datos.

Calamaro, con Alejandro Sanz y Jorge Drexler

Andrés Calamaro lanzó el jueves una nueva versión de su hit “Flaca”, pero esta vez acompañado por español Alejandro Sanz, que tendrá su video. Calamaro se tomó la pandemia para pergeñar duetos con algunas de sus canciones como la versión de “Bohemio”, junto a Julio Iglesias. Le siguió “Para no olvidar”, con Manolo García y Vicente Amigo. Pero además a Calamaro se lo pudo ver junto al uruguayo Jorge Drexler en un video doble del rey español de la música urbana C Tangana, que unificó en un mediometraje las canciones “Nominao” y “Hong Kong”, en la que participan ambos cantautores rioplatenses.

Kiefer Sutherland vuelve a los tiros

El actor Kiefer Sutherland, múltiples veces premiado por su papel de Jack Bauer en la serie 24, volverá a TV para protagonizar una serie de drama y espionaje producida por la plataforma de streaming Paramount+. Según indicó The Hollywood Reporter, el proyecto que aún no tiene título confirmado pero sí prevé su estreno para 2022, estará encabezado por el hijo de Donald Sutherland en el papel de James Weir, un espía que se ve atrapado en una conspiración que intenta desestabilizar a los gobiernos democráticos del mundo a través del uso de fake-news y de técnicas de manipulación de conducta y vigilancia estatal. La serie constará de ocho episodios.

Termina el programa de Ellen

Ellen DeGeneres terminará su programa diurno de entrevistas después de la 19ª temporada, anunció a The Hollywood Reporter en una entrevista publicada el miércoles. “Cuando sos una persona creativa, necesitás ser desafiada constantemente y, por más divertido que sea este programa, ya no es un desafío”, declaró. The Ellen DeGeneres Show se estrenó en 2003 y ganó más de 60 premios Emmy. Comenzó su carrera como comediante de stand up en su Nueva Orleans natal antes de pasar a la TV, donde comenzó con la comedia Ellen a mediados de la década de 1990.

Hynde hace a Dylan

Chrissie Hynde, la cantante y líder del grupo The Pretenders, lanzará el 21 de mayo un disco con versiones de temas de Bob Dylan, a modo de homenaje por los 80 años del fundamental músico y poeta estadounidense, informó la propia artista a través de sus redes sociales. Standing in the Doorway: Chrissie Hynde Sings Bob Dylan es el nombre del trabajo registrado junto a James Walbourne, compañero en The Pretenders, y mezclado por Tchad Blake. “In the Summertime”, “You’re a Big Girl Now”, “Standing in the Doorway”, “Sweetheart like You”, “Blind Willie McTell”, forman parte de la placa.ß

Oprah Winfrey y el príncipe Harry, unidos por la salud mental

La conductora Oprah Winfrey y el príncipe Harry serán los presentadores de The Me You Can’t See (El yo que no podés ver), una serie documental de Apple TV+ que trata sobre la salud mental. A dos años de que se anunciara la puesta en marcha de este proyecto que tendrá su primera entrega el 21 de mayo, llega esta producción de la que también participan Lady Gaga, Glenn Close y el rockero Zack Williams, entre otros. “Ahora, más que nunca, existe una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza que rodea a todo lo relativo con la salud mental por sabiduría, compasión y honestidad”, aseguró Winfrey sobre este proyecto en el que colabora, de manera estrecha, con el nieto de la reina Isabel II.

Gabriel Goity encarnará a Julio Verne

Disney+ anunció la producción de Viaje al centro de la Tierra, una nueva serie original de ficción producida por National Geographic, realizada en México. La historia, inspirada en el libro homónimo de Julio Verne, se centra en las aventuras de un grupo de niños que se introducen en una dimensión paralela y descubren un mundo fascinante. Tendrá 8 capítulos de 30 minutos y trabajan Óscar Jaenada, Margarita Rosa de Francisco, Alejandro Calva, Sebastián García y Gabriel Goity, que encarnará a Julio Verne.

