Coronavirus: Nancy Pazos explicó por qué decidió no donarle plasma a su madre

La periodista contó a LA NACION las razones detrás de la decisión Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 17:07

Nancy Pazos informó esta mañana en las redes que su madre había fallecido a consecuencia del coronavirus. La periodista contó también, en relación a eso, una decisión que había tomado durante la enfermedad de su mamá. Relató que, siendo ella una paciente recuperada de Covid-19, rechazó donarle plasma porque consideró que había pacientes "que lo necesitan mucho más", decisión que recibió infinidad de cuestionamientos en las redes.

"Acaba de morir mi mamá". De este modo, Pazos comunicaba a través de su cuenta de Twitter el doloroso momento que le estaba tocando vivir, en el que añadía además que en febrero había despedido a su papá.

La periodista continuó contando en una serie de mensajes cómo habían sido los últimos meses de su madre, "rodeada del amor de sus nietos", y agregó también información sobre el estado su estado de salud. "Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente. Aunque su mente nos había dejado hacía rato", escribió.

Luego de unas palabras de amor hacia su madre y de asegurarle que la iba a extrañar, Pazos escribió un mensaje donde informaba sobre su decisión respecto de la donación de plasma.

"También quiero contarles algo -expresó-. Heredé de mamá un concepto inalcanzable de ética. Fue en honor a cómo se manejó en su vida que, cuando me ofrecieron darle plasma, después de pensarlo mucho me negué. Sabiendo que es un bien escaso y que ella hubiera priorizado a los otros".

A continuación, la conductora de Ruleta Rusa (Rock & Pop) reprodujo la respuesta que le había dado al médico cuando le sugirió que podía donar plasma a su mamá. "Doc, le agradezco mucho, pero prefiero que el plasma lo usen para personas con más vitalidad que mamá. Sé que no hay para todos", escribió entonces en WhatsApp.

Nancy Pazos junto a su madre, en una foto familiar sacada en el cumpleaños de la periodista, el pasado 27 de abril Crédito: Twitter

"Y la verdad, mi conciencia personal y ciudadana me hacen estar convencida que hay pacientes que lo necesitan mucho más. Mil gracias", concluyó el mensaje.

La explicación de Pazos

En diálogo con LA NACION, la periodista explicó su postura: "Mamá estaba con demencia senil, y pensé que ella no lo hubiera aceptado. Esa es la verdad. Por eso lo rechacé, por su manera de vivir su vida".

"En febrero murió papá. Y tuve que tomar una decisión similar. Él estuvo 75 días en terapia. Y los médicos te preguntan hasta cuánto hacer medicina invasiva. Y yo les dije que si entraba en paro que no forzaran nada más. Porque esa era su decisión", expresó.

"Con papá lo hablamos. Con mamá no. Pero mamá era muy estricta en su ética. Y sabiendo que no había plasma para todos estoy segura de que ella hubiera tomado la misma decisión. Ella era así. Contarlo fue mi manera de homenajearla. No me arrepiento de mi decisión", añadió.

La decisión de la periodista fue fuertemente cuestionada en las redes sociales, inmediatamente luego de que fuera comunicada. Se la acusó de abandonar a la madre, de no quererla, o de haber tomado una decisión errónea porque su mamá aún podría estar viva.

Con respecto de este tipo de críticas, Pazos comentó: "Me duele por mis hijos. Yo ya estoy curtida. Aunque parezca mentira tolero hace años que me digan despechada. Hace siete años que me separé [del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli] así que todo se mide en función de la grieta. Quienes me atacan piensan que nací al periodismo y a la política después del tercer matrimonio".

"Mis hijos y yo somos Covid-19 positivo"

A mediados de agosto, Pazos contaba que tanto ella como sus hijos, Teo, Nicanor y Tonio habían dado positivo de Covid-19. "Mis hijos y yo somos #COVID19 positivo. Estamos en cuarentena desde el jueves pasado, en que alguien cercano se enfermó y ayer nos confirmaron la presunción. Algunos con hisopado positivo y otros no (el falso negativo posible), pero con síntomas leves. Sin fiebre y algo de tos", había anunciado en un tuit, donde ya esbozaba el panorama de la convivencia con su madre.

En sus mensajes de esta mañana, la periodista agradeció también al personal del hospital donde su madre pasó sus últimos días: "A médicos, enfermeros, psicólogos y todos los que están trabajando a destajo en el Hospital Argerich. Me tuvieron informada y contenida siempre. Sé que hicieron todo lo posible. Y que no dejaron que sufriera. Gracias enormes".