Premios Martín Fierro a la Radio 2019: todo lo que no se vio de la ceremonia

Perlitas y entretelones de los Martín Fierro a la Radio 2019 Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Cecilia Martínez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2019 • 04:05

La intimidad de la gala de los Martín Fierro a la Radio dejó emotivos momentos y menos tensiones que otros años. Hurras para la ganadora del Oro, Elizabeth Vernaci, traducidos en irónicas "palabrotas" por parte de los miembros de su mesa, abrazos y palabras de afecto continuos para la homenajeada Nora Perlé en los cortes, afectuosas felicitaciones a Luis Novaresio y a Fernando Bravo tras recibir sus estatuillas, y algunas caras de sueño pusieron el tono a la velada en el Alvear Icon Hotel.

La fiesta siguió en la casa de Vernaci

Tras recibir el máximo reconocimiento como figura de la radio, la "Negra" Vernaci recorrió los pasillos del hotel con la estatuilla en la mano para ser retratada por varios fotógrafos y dejó en claro que solo tenía ganas de celebrar. "Estoy muy contenta, pero me pareció muy largo todo, me aburrí", le dijo a LA NACION con su característico sentido del humor. "Es un momento de festejo mío. Uno no puede estar bajando línea todo el tiempo. Hay momentos en que uno puede ser frívolo y estar nada más que festejando", recalcó ante quienes esperaban que disparara algún dardo o crítica hacia la situación del país, en las radios o de las mujeres en los medios.

A su lado, Tamara Pettinato adelantaba que la fiesta continuaría en casa de la homenajeada. "Me parece fantástico que le dieran este premio, porque ella es una excelente persona", apuntó. Sobre los méritos de la ganadora, Reynaldo Sietecase agregó: "La Negra es parte de la historia de la radio. Suelo decir que la radio es la música de fondo de mi vida y entre esas voces está la suya. Es una voz potente, de una mujer empoderada y atrevida. Está bueno que APTRA reconozca esa voz tan potente, tan rebelde, tan indómita. Además de hacer buena radio, es una voz discordante, una voz que generalmente molesta. Lo merecía", opinó el periodista, también ganador de un galardón.

Humberto Tortonese también se llevó un premio a mejor labor humorística en radio Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

A unos pasos, Humberto Tortonese -que destacó con un look de camisa con arnés y candado-, se sumaba a los elogios: "Para la Negra no hay palabras, solo hay corazón y amor. Nosotros trabajamos hace muchos años juntos y, para mí, más que una compañera de trabajo, es una hermana de toda la vida. Se lo merecía desde siempre y mejor que se lo den ahora y no cuando esté viejita, que iba a tener que subir las escaleras y habría que tener que acompañarla. Lo tiene merecido. Ella es oro", dijo el ganador del Martín Fierro a mejor labor humorística en radio a LA NACION.

Andy Kusnetzoff llegó a tiempo

Andy Kusnetzoff, ganador del Oro en la pasada edición de los premios a lo mejor de la radio, llegó pocos minutos antes del anuncio final de la ceremonia, justo para hacer entrega de la dorada estatuilla a la nueva galardonada. "Me encanta que le dieran el premio a ella", opinó. "Uno de los pocos programas de FM que escuché, antes de que yo empezara a hacer radio, fue uno con la Negra y Lalo (Mir). La adoro, es una genia, número uno. Así que muy contento. Mucho antes de que se hablara del rol de la mujer, en la FM ella marcó un antes y un después, encaró muchas situaciones y tuvo muchos éxitos", dijo el periodista y conductor.

Las mesas más divertidas y revoltosas

Enamorados y ruidosos: la mesa de El club del Moro se destacó por su efusividad durante toda la noche Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Entre las mesas que más dieron la nota por sus ganas de divertirse y por el clima de jolgorio que se respiró a lo largo de la noche figuraron las de los equipos de dos rivales en una de las ternas: El club Del Moro, programa conducido por Santiago del Moro en La 100, y La Negra Pop, liderado por Vernaci. Risas, color, tonos elevados de la voz y choques de copas reinaron en estas mesas cercanas al escenario.

Discretos y ordenados

A diferencia de otras entregas del Martín Fierro, la velada en el Alvear Icon mantuvo cierto orden. Invitados y nominados fueron más discretos que en otros años a la hora de permanecer de pie charlando sin prestar atención a los discursos de los premiados. Sin embargo, como también es costumbre, algunos no le quitaron los ojos a sus celulares o se marcharon antes de tiempo, como fue el caso del diseñador Benito Fernández.

Fabián Doman, con su esposa, a pocas mesas de distancia de Evelyn Von Brocke

Fabián Doman junto a su pareja, María Laura de Lillo Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

El conductor de Intratables (América), Fabián Doman, acudió a la gala no como ternado sino como invitado del canal, y lo hizo en compañía de su esposa, María Laura de Lillo, con quien se casó el pasado junio. La presencia de esta última impactó por su figura, que fue elogiada por diversos analistas de la alfombra roja.

Evelyn von Brocke, a unos pasos de su ex, Fabián Doman Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Dentro del salón, a pocas mesas de distancia de la pareja, se sentó la ex mujer del conductor e integrante de APTRA, Evelyn Von Brocke, con quien Doman afirmó no tener ya relación, a pesar de compartir hijos en común.

Nora Perlé: "Me aplaudieron por amor"

La veterana locutora Nora Perlé fue de las pocas figuras a las que toda la sala aplaudió de pie a lo largo de la noche. La dama eterna de la radio recibió dos galardones, uno a mejor programa semanal por el ciclo Canciones son amores, y otro a su trayectoria.

En conversación con LA NACION, la homenajeada expresó: "Lo que yo hice hasta el día de la fecha no es un mérito, es un placer, porque es lo que amo hacer, no sé hacer otra cosa, aunque me gusta cocinar también. A veces, quizás no me siento bien físicamente por algún problema y voy a la radio y durante las cuatro horas y media en que transcurre, olvido por completo mi mal. Si yo no disfrutara de la radio así, estaría viviendo como una señora de 82 años, pero vivo como una muchacha. Me impongo la juventud necesaria para la actualidad y para estar a la par de la gente joven", recalcó.

Nora Perlé tuvo su premio a la trayectoria Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Además, Perlé expresó su deseo de que las dificultades económicas que atraviesan las radios se reconduzcan y habló de la "grieta" política: "La división es dolorosa y terrible. Yo no comulgo con la grieta. Cuando me dieron el premio, toda la gente me aplaudió. Algunos pensarán como yo y otros no, pero aplaudieron el amor, la comprensión, el entender al otro, el dejar vivir al otro. Compartir es vida y esa es la clave para nuestro éxito como país", opinó.

Jorge Fernández Díaz y un premio al debate intelectual en la radio

Pensándolo bien, mejor programa periodístico nocturno diario en AM Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

El ciclo Pensándolo bien (Radio Mitre) se llevó la estatuilla a mejor programa periodístico nocturno diario en AM. Su conductor, el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz consideró que "es muy interesante y emocionante que tus colegas te premien" y compartió su satisfacción por los pasos dados en la radio.

"Para mí es un medio nuevo y maravilloso. Fui aprendiendo mucho, pero lo más increíble es la legión de oyentes (traducida en 41 puntos de rating) que han aceptado los relatos en radio, el hacer cine en radio, el discutir de filosofía en este medio, de historia política, de debate y de todos los temas que aparentemente no son populares y que se volvieron con este espacio populares", señaló el académico.

Julieta Prandi: "Me hizo bien conducir la gala en medio del torbellino"

Julieta Prandi, la conductora del evento Crédito: Guido Beck

La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de Gustavo López y Julieta Prandi, a quien se vio muy animada, sonriente y bailando discretamente en los cortes. En medio del conflictivo divorcio con Claudio Contardi, la modelo dijo a LA NACION que su rol en el evento le aportó optimismo.

"Me sentí súper bien hoy, todo fluyó y pasó mucho más rápido de lo que una se imagina. Me encanta laburar, disfruto de la conducción y los Martín Fierro son los premios que todos esperamos cada año. Es el más importante y fue un privilegio que me eligieran para conducirlo. Fue algo que me hizo muy bien en estos días de tanto torbellino", aseguró. Y luego añadió: "El laburo siempre hace muy bien a la cabeza, y más cuando sabés que es algo que suma a tu carrera, que te hace aprender y que es un incentivo para poder mostrarte. En lo personal, estos días fueron difíciles y ayer la rematamos con esta notificación de que tengo una multa y de que no puedo hablar, pero vamos a ver cómo sigue todo", expresó esperanzada.

Con la colaboración de Pablo Montagna