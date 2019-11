Premios Martín Fierro a la Radio 2019: la ceremonia en vivo

Crédito: Captura de TV

Finalmente llegó el día más esperado por todos aquellos que disfrutan día a día de la radio: la entrega de los premios Martín Fierro, galardones que otorga APTRA (la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) para distinguir lo mejor de la producción local durante el último año.

Desde el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, los invitados pudieron celebrar una vez más su amor incondicional por este medio que tantas pasiones despierta.

El apoyo de Ventura a la radio

La ceremonia comenzó puntual a las 21:30 con los conductores, Julieta Prandi y Gustavo López, haciendo su entrada triunfal al escenario. Como es costumbre, Luis Ventura, presidente de APTRA, fue el encargado de dar el discurso inaugural en donde festejó que la radio tenga su noche especial.

"Somos de los pocos que todavía tenemos el coraje de seguir celebrando. Celebramos el talento, la capacidad, las ganas, las agallas y la posibilidad de tener un medio de comunicación como la radio", expresó. "Siempre creí que era un medio que tenía peso propio, que no necesitaba de otro para tener la identidad que tiene. Creímos en el ADN genuino de los trabajadores de la radio".

Los primeros premios

El primer premio de la noche fue para el mejor programa semanal de interés general en AM y FM. El galardón quedó en las manos de Al fin sucede, de Radio Metro, y Gisela Busaniche, su conductora, fue la encargada de recibirlo y agradecer.

La ceremonia continuó destacando la labor periodística masculina. "Estoy muy contento, para un periodista no hay nada mejor que el hecho de que los colegas te elijan", expresó el ganador del rubro, Darío Villarruel. "En mi caso, como no hago periodismo complaciente con nadie, es muy bueno recibir un premio después de cuatro años muy duros para un montón de colegas que se quedaron sin laburo", expresó ante de pedir por el fin de la grieta. "Terminemos con un lado o el otro, hay que dignificar la profesión del periodismo".

El premio a programa nocturno de FM fue para A través del tango, mientras que el de mejor labor en operación para la de El club del Moro, de La 100. Programa semanal AM y FM quedó en manos de Canciones son amores, de Radio Mitre, y su conductora, Nora Perlé, se mostró muy feliz al momento de retirar su estatuilla.

El Martín Fierro a mejor movilero quedó en manos de Mariel Di Lenarda y, para culminar esta primera tanda, se entregó el galardón a mejor columnista policial / judicial, que fue para Paulo Kablan.

El emotivo recuerdo a Marcelo Zlotogwiazda

Crédito: Captura de TV

"Es un momento sensible, un momento para recordar a Marcelo Zlotogwiazda que se fue hace poco tiempo y está en la terna", dijo Gustavo López al presentar el premio a mejor periodístico diario vespertino en FM, e inmediatamente gran parte de los presentes se puso de pie para aplaudir al periodista que falleció hace unas semanas.

El galardón quedó en manos de El horno está para bollos, el ciclo que conducía Zlotogwiazda y fueron sus hijas, Lara e Ivana, las encargadas de subir a recibir el premio junto al equipo del programa.

"Nosotras no queríamos estar acá y no tendríamos que estar acá. Debería estar él contándoles lo que significaba este programa, pero estamos acá porque nos convencieron de que vengamos a decirles lo que era para él hacer periodismo", comenzó diciendo la mayor de las hermanas, mientras muchos de los presentes no podían contener las lágrimas. "Estos últimos meses, desde que empezó en Radio con vos, intentó definirnos de distintas formas lo que sentía cuando iba a trabajar. Hablaba de un oasis en sus días turbulentos, se cuestionó si le estaban inyectando quimio o energizantes, habló de otras drogas también pero me dijeron que no las diga".

"Él se sentía más lúcido y con más ganas que nunca. Nosotras quisimos que no fuera a trabajar, que se tome vacaciones, que nos tomemos un año hermoso, pero él quería laburar y seguir acompañado de esta gente, seguir para adelante haciendo de esto una forma de hacer algo mejor. Esta gran familia que formó es lo que se transmite en el programa", culminó entre aplausos