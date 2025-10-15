Homo Argentum: cómo ver online y cuándo se estrena en Disney+

El fenómeno de cines Homo Argentum, dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizado por Guillermo Francella, ya tiene fecha para su estreno en streaming. La película estará disponible en Disney+ a partir del 19 de diciembre, plataforma que contará con la exclusiva de esta exitosa producción nacional, que despertó gran interés tras su paso por la cartelera.

¿Cuándo se estrena Homo Argentum en streaming?

La fecha oficial de lanzamiento en streaming de Homo Argentum fue fijada para el 19 de diciembre. La confirmación llegó luego de semanas de especulación y tras un rendimiento excepcional en los cines, lo que llevó a la distribuidora a postergar su llegada al formato digital para aprovechar al máximo el éxito en pantalla grande.

Guillermo Francella es el protagonista de los 16 microrelatos

¿En qué plataforma estará disponible?

Homo Argentum podrá verse exclusivamente en Disney+, que además es la distribuidora local de la película y tiene los derechos de difusión digital. De esta forma, el film se sumará al catálogo de la plataforma y estará disponible para todos sus suscriptores.

Tras su desempeño récord en Argentina, la producción de Cohn y Duprat ya se estrenó en los cines de Chile, Uruguay, Paraguay y Perú, y continuará su recorrido regional con proyecciones en:

Ecuador: 16 de octubre

16 de octubre Brasil: 20 de noviembre

Mientras tanto, en Argentina podrá verse online a partir del 19 de diciembre, exclusivamente en Disney +.

¿Por qué se retrasó su llegada al streaming?

A diferencia de lo habitual —cuando un film suele llegar a las plataformas entre 40 y 60 días después de su estreno en cines—, Disney decidió extender el plazo. La razón fue el sostenido éxito de Homo Argentum en salas, donde continuó atrayendo público durante varias semanas. La estrategia apuntó a mantener el impulso de la taquilla antes de liberar la película para su visualización en los hogares.

Trailer de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella

Este fenómeno no tiene antecedentes recientes en el cine argentino, que en los últimos años concentró sus principales apuestas en los estrenos directos en plataformas, una tendencia que se afianzó a partir de la pandemia.

¿De qué trata Homo Argentum?

La película se caracteriza por su estructura innovadora, compuesta por 16 microrelatos que van desde uno hasta doce minutos de duración. En cada uno, Guillermo Francella interpreta un personaje distinto, todos argentinos, que representan diferentes facetas de la identidad nacional. Aunque cada historia funciona de manera independiente, en conjunto conforman una reflexión profunda sobre la sociedad argentina actual, narrada con humor, ironía y una fuerte carga de crítica social.

El film propone explorar el llamado “gen argentino”, abordando las virtudes y contradicciones propias de la idiosincrasia local. Su original formato generó intenso debate público, incluso con derivaciones políticas, y despertó opiniones diversas entre figuras del ámbito cultural y social.

Homo Argentum se presentó en otros países Prensa

En este largometraje episódico, Francella se multiplica en pantalla y vuelve a confirmar su popularidad, consolidándose como una de las figuras más convocantes del cine argentino contemporáneo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.