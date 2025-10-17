La plataforma comercial china Shein creció de manera exponencial en los últimos meses por el creciente interés en sus productos para el hogar e indumentaria a precios bajos, y los interesados en esta propuesta que deseen saber qué medios de pago acepta Shein verán que en el proceso de compra se ofrecen diferentes opciones para abonar, en pesos o en dólares.

Se puede comprar en Shein con débito, crédito o billetera virtual Venn-Photo - Shutterstock

Entre las alternativas de pago en Shein figuran la compra con débito o crédito, mediante las tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Cabal y Naranja.

A su vez, por el momento, la única billetera virtual para pago en Shein es Mercado Pago.

Respecto del tipo de moneda que se usa para pagar una compra en Shein, es importante saber que la plataforma ofrece la opción de realizar la compra en pesos o dólares, según la preferencia del comprador.

Todas las formas de pago disponibles en Shein Marius Karp - Shutterstock

¿Cuál es el costo de envío de Shein a Argentina?

En Argentina, el costo de envío de Shein varía según el monto total de la compra.

Actualmente, se cobra un importe de $35.000 por cualquier pedido cuyo valor sea inferior a los $56.051 .

por cualquier pedido cuyo valor sea inferior a los . Sin embargo, si el monto de la compra supera ese valor, el envío pasa a ser completamente gratuito para el consumidor.

¿Cuánto tiempo tarda en llegar un pedido de Shein a la Argentina?

De acuerdo con la información oficial del sitio, la demora de entrega de las compras en Shein es de al menos 20 días para la Argentina. Además, se aclara que el tiempo de envío es estimado y comienza a partir de la fecha de pago del pedido, pero puede demorar más de la fecha prevista debido a una dirección errónea, procedimientos de despacho de aduanas, arreglos de vuelo, condiciones climáticas y otros factores externos.

Cómo comprar en Shein

Estos son los pasos a seguir para realizar compras por Shein desde la Argentina:

Ingresar al sitio oficial de Shein o a la aplicación.

Añadir los artículos en que uno está interesado al carrito haciendo click en “Añadir a la cesta”. Seleccionar el talle, el color o la cantidad si es necesario. Se recomienda verificar la tabla de tallas antes para verificar su calce al hacer click en “Comprueba mi talla”.

Cómo funciona Shein

Comprobar que la selección se haya completado. Para ello, hace falta presionar en el botón “Revisar cesta” en la parte superior de la pantalla a la derecha. Así se pueden revisar los artículos seleccionados y hacer las modificaciones que sean necesarias. Si el pedido está listo, hacer click en “Salir de forma segura ahora”. De lo contrario, indicar “Seguir comprando” .

en la parte superior de la pantalla a la derecha. Así se pueden revisar los artículos seleccionados y hacer las modificaciones que sean necesarias. Si el pedido está listo, hacer click en “Salir de forma segura ahora”. De lo contrario, indicar . Entrar a la cuenta de Shein con usuario y contraseña. Si la persona no se encuentra registrada, puede crear una al seleccionar la opción “Nueva/o”, y así generar una cuenta asociada a un correo electrónico.

Ingresar la información completa de envío y facturación. Para ello, se debe llenar un formulario con la dirección de envío, el método de pago y opción de envío. En este punto del proceso se pueden ingresar cupones o puntos para obtener descuentos. Luego, hacer click en “Hacer pedido”.

Finalmente, rellenar la información de pago y luego apretar en el botón “Continuar” para completar la compra.

Las compras tienen entre uno y tres días de procesamiento. Después se debe tomar en cuenta el tiempo de envío, que puede tardar más de un mes en algunos casos.