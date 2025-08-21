Primera semana triunfal de Homo Argentum: vendió casi 100.000 entradas por día en los cines argentinos

Al mantener desde el día de su estreno un constante y altísimo poder de convocatoria, Homo Argentum quedó a la altura de los estrenos del cine argentino de mayor éxito de los últimos 28 años.

La nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, alcanzó el tercer lugar histórico entre los títulos más vistos de toda la producción nacional presentada en los cines desde 1997 hasta hoy, medido a partir de los números de taquilla de su primera semana en cartel.

Francella en uno de los episodios de Homo Argentum Prensa

Homo Argentum vendió entre el jueves 14 y el miércoles 20 de agosto un total de 689.272 tickets en 488 pantallas, de acuerdo con los datos de la consultora Ultracine. Este poder de convocatoria para un estreno nacional en su semana inicial de exhibiciones solo fue superado hasta ahora por El clan (2015), de Pablo Trapero, con 809.032 entradas, y Metegol (2013), de Juan José Campanella, con 706.984.

Más abajo, completando el Top Ten del cine local más visto en su primera semana de funciones, aparecen Relatos salvajes (2014), de Damián Szifrón, con 655.155; El robo del siglo (2020), de Ariel Winograd, con 653.179; Me casé con un boludo (2016), de Juan Taratuto, con 597.830; La odisea de los giles (2019), de Sebastián Borensztein, con 480.289; Corazón de león (2013), de Marcos Carnevale, con 474.589; El ángel (2018), de Luis Ortega, con 456.240, y Patoruzito (2004), de José Luis Massa, con 453.956.

Guillermo Francella como Arquímedes Puccio en El clan, que lidera el récord histórico de las película argentinas más vistas en su primer semana en cartel

Gracias a estos números, Homo Argentum capturó al 60% del total de los espectadores que fueron al cine en la Argentina en ese mismo lapso. Esto significa que convocó por sí sola a más público que la suma de las otras películas (69) disponibles en la cartelera local. Seis de cada diez espectadores eligió ver en el cine la nueva película de Francella. Las cifras de Ultracine también muestran que a partir de este verdadero acontecimiento la concurrencia a las salas creció un 60% en todo el país respecto de la semana previa.

El fenómeno de Homo Argentum dejó a la vista también otras marcas alcanzadas en muy poco tiempo. Tuvo el mejor arranque en la taquilla de todas las películas dirigidas por Cohn y Duprat, y al mismo tiempo se convirtió en la primera película argentina que encabeza la convocatoria de público en el mercado local desde el estreno en diciembre de 2023 del documental Muchachos, la película de la gente.

Este largometraje celebratorio del triunfo argentino en el Mundial de Qatar es hasta ahora el último título de producción nacional estrenado en los cines que logró superar el millón de espectadores. Es muy probable que Homo Argentum alcance y supere esa marca en el transcurso de la próxima semana. La última película argentina de ficción que llegó a ese número de tickets vendidos fue Argentina, 1985, estrenada a fines de septiembre de 2022.

Dentro de la trayectoria en el cine de Guillermo Francella desde 1997 (año en el que la industria local empezó a manejar estadísticas confiables), Homo Argentum ya aparece como el mayor éxito histórico de taquilla, solo superado por El clan, de la que también es protagonista. Y si sumamos el dato de que además participa (en este caso como narrador en off) de Muchachos, la película de la gente, queda una vez más ratificada la extraordinaria convocatoria que tiene el actor a partir de sus proyectos cinematográficos. Más de 22 millones de entradas en 23 títulos. Solo Ricardo Darín lo supera en este terreno.

Ricardo Darín y Francella, los dos actores de mayor convocatoria histórica en el cine argentino de los últimos 30 años

Con todo, Los 689.272 tickets vendidos por Homo Argentum en su primera semana todavía no alcanzan para ubicar a la película en el Top Ten de los estrenos con mayor convocatoria en los cines argentinos en lo que va de 2025, encabezado por la producción estadounidense Lilo y Stitch (3.711.673 tickets, según Ultracine). Pero la proyección de los números de taquilla indica que llegará cómodamente a ese cuadro, muy probablemente entre el sexto y el séptimo lugar, cuando se conozcan las cifras del próximo fin de semana.