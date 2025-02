Protagonizó a un personaje emblemático en Televisa y ahora vende “antojitos mexicanos”: “Los espero con gusto”

Son muchos los famosos que, luego de su paso por las pantallas, sorprenden al transitar caminos completamente distintos. Ese es el caso del actor, comediante y escritor mexicano Pepe Magaña, reconocido por su papel como el Profesor Villafuerte en ¡Cachún cachún ra ra! El actor generó revuelo en Instagram tras ser filmado mientras vendía chilaquiles y flautas en su puesto ubicado en la colonia Peralitos, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Las Flautas del Cachún: el negocio de Pepe Magaña en CDMX

Además de su carrera artística, Pepe Magaña incursionó en el sector gastronómico con Las Flautas del Cachún, un local de antojitos mexicanos ubicado en Entre Lago Trasimeno y Lago Mayor, en la capital mexicana. Su menú incluye flautas de distintos ingredientes, como carne, pollo, lomo, panela con jamón y papa, además de quesadillas y tortas de chilaquiles.

Las redes reaccionaron con apoyo al nuevo emprendimiento de Pepe Magaña

Para promocionar su negocio, el comediante compartió un video en redes sociales donde invitó a sus seguidores a visitarlo. En la grabación, destacó la variedad de platillos y mencionó que el puesto, situado en la colonia Peralitos, abre de lunes a sábado, de 12 del mediodía a 10 de la noche. Con entusiasmo, Magaña cerró su mensaje con una invitación directa: “¡Vengan! Los espero con mucho gusto”.

Usuarios reaccionan al puesto de chilaquiles de Pepe Magaña

La noticia generó una ola de comentarios en Instagram. Muchos aplaudieron la decisión del actor de emprender en el sector gastronómico y resaltaron la calidad de su comida. Uno de los mensajes más comentados fue el del actor Jorge Ortín, quien mostró su apoyo con un mensaje breve pero significativo: “Nos vemos por ahí pronto. Te quiero”.

Con su carisma intacto, Magaña invita a probar sus chilaquiles y flautas en CDMX

Otro de los comentarios que destacó fue el de un seguidor que elogió la trayectoria de Magaña y expresó su confianza en su nueva faceta como emprendedor. “Grande, lo he visto en obras de teatro y es un genio. No dudo que en esto le irá increíble. Tendré que ir”, escribió. A su vez, resaltó no solo su talento en el escenario, sino también su determinación para incursionar en nuevos proyectos. Por otro lado, un cliente que ya visitó el local recomendó sus platillos con entusiasmo: “Están deliciosas, no puedes comer solo una”.

¿Quién es Pepe Magaña y qué pasó con su carrera?

Pepe Magaña, cuyo nombre completo es José Buenaventura Magaña, es un actor, comediante y escritor mexicano nacido el 21 de octubre de 1959 en la Ciudad de México. Ganó popularidad en la década de 1980 por su papel como el Profesor Villafuerte en el programa juvenil de Televisa ¡Cachún cachún ra ra! A lo largo de su carrera, ha participado en diversas telenovelas y programas de comedia en la misma empresa.

El actor demuestra que el talento no tiene límites, ni en el escenario ni en la cocina

En 2012, Magaña reveló en una entrevista en Imagen Entretenimiento que fue diagnosticado con distrofia muscular progresiva, una enfermedad degenerativa que afecta los músculos y carece de cura. A pesar de este desafío, ha mantenido una actitud positiva y continúa activo en el medio artístico.

¡Cachún cachún ra ra!: El icónico programa que marcó a una generación

Esta serie de comedia mexicana, transmitida por Televisa entre 1981 y 1987, se desarrollaba en una preparatoria y seguía la vida de un grupo de estudiantes que intentaba sobrellevar la rutina escolar. Entre clases, exámenes y travesuras, los alumnos hacían todo lo posible por lidiar con la temida directora, apodada “Godzilla”, cuya estricta disciplina ponía a prueba su ingenio y paciencia.

¡Cachún cachún ra ra! fue una serie juvenil de los años 80

Uno de los personajes más emblemáticos era el Profesor Villafuerte, interpretado por Magaña, cuya personalidad estricta y disciplinada lo convertía en la autoridad de la escuela. Su carácter severo contrastaba con las travesuras de los alumnos, dando lugar a situaciones cómicas que fueron clave en el éxito del programa.