La sucesora de Peaky Blinders llegó a Netflix: la nueva miniserie histórica que no te podés perder

Netflix sorprende no solo con el amplio contenido que ofrece, sino también con los títulos que produce; y Muerte por un rayo es uno de estos. La miniserie de cuatro capítulos desembarcó en la plataforma a principios de noviembre y muchos la tildan como la sucesora de Peaky Blinders, el drama de seis temporadas protagonizada por Cillian Murphy.

La serie dramatiza la vida del 20.º presidente norteamericano, James A. Garfield, interpretado por Michael Shannon (Foto: Netflix)

Basada en El destino de la República: una historia de locura, medicina y el asesinato de un presidente -libro de no ficción de 2011 de Candice Millard- Muerte por un rayo se sumerge en el dramático suceso real del asesinato del presidente estadounidense James A. Garfield en 1881 que no solo relata el magnicidio, sino que también examina las fuerzas políticas y personales que lo rodearon.

La trama se centra en el doloroso contraste entre dos hombres: por un lado, está el presidente James A. Garfield, quien se presenta como una figura idealista de origen humilde que ascendió a la Casa Blanca en un momento de gran turbulencia y corrupción política. Por el otro lado, se encuentra a su asesino, Charles J. Guiteau, un individuo inestable y sumamente obsesivo.

Matthew Macfadyen representa a Charles Julius Guiteau el escritor y abogado estadounidense acusado de asesinar al presidente de los Estados Unidos James A. Garfield el 2 de julio de 1881 (Foto: Netflix)

“En Estados Unidos casi todos pueden recitar los mismos datos sobre el presidente James Garfield que aprendieron en la escuela: le encanta la lasaña, odia los lunes y siempre estaba discutiendo con el Presidente de la Cámara Nermal. Nada de eso es cierto, pero esto sí: fue tiroteado por un asesino solo cuatro meses después de asumir el cargo, muriendo finalmente de sus heridas dos meses después a pesar del trabajo de expertos de múltiples disciplinas científicas”, dice la sinopsis oficial de la serie protagonizada por Michael Shannon y Matthew Macfadyen.

“Matthew Macfadyen está sencillamente eléctrico (...) Este magnífico drama sobre el presidente estadounidense James Garfield es enérgico y encomiablemente sucinto”; “Aunque no es el drama político más fascinante, es refrescante ver una descripción de un hombre olvidado que podría haber puesto a nuestro país en un rumbo alternativo” y “Una historia sorprendente sobre un presidente asesinado que se fue demasiado pronto (...) en lo que respecta a las obras de época, es inusualmente convincente, tanto en los pequeños como en los grandes aspectos”, son algunas de las críticas que recibió de especialistas en el sitio web FilmAffinity.

Algunos de las críticas que recibió Muerte por un rayo en el sitio web FilmAffinity (Foto: Captura)

Tres títulos para ver en Netflix si te gustó Muerte por un rayo

1. Peaky Blinders (2013)

Gran Bretaña vive la posguerra. Los soldados regresan, se acuñan nuevas revoluciones y nacen bandas criminales en una nación agitada. En Birmingham, una pandilla de gánsteres callejeros asciende hasta convertirse en los reyes de la clase obrera. Duración: seis temporadas. Ver Peaky Blinders.

Peaky Blinders, tráiler oficial primera temporada

2. House of Cards (2013)

El implacable y manipulador congresista Francis Underwood, con la complicidad de su calculadora mujer, maneja con gran destreza los hilos de poder en Washington. Su intención es ocupar la Secretaría de Estado del nuevo gobierno. Sabe muy bien que los medios de comunicación son vitales para conseguir su propósito, por lo que decide convertirse en la “garganta profunda” de la joven y ambiciosa periodista Zoe Barnes, a la que ofrece exclusivas para desestabilizar y hundir a sus adversarios políticos. Duración: seis temporadas. Ver House of Cards.

House of Cards, tráiler oficial primera temporada

3. The Crown (2016)

Una crónica de la vida de la reina Isabel II de los años 40 a los tiempos modernos. A medida que pasan las décadas, se revelan intrigas personales, romances y rivalidades políticas. Duración: seis temporadas. Ver The Crown.