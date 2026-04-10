Puma Goity celebró el anuncio oficial de su propia serie, Zambrano, un spin-off de El encargado: “Soy feliz”

A la espera del estreno de la cuarta temporada de El encargado, Disney+ anunció el inicio del rodaje de Zambrano, el spin-off de la serie protagonizada por Guillermo Francella que se centrará en el personaje interpretado por Gabriel “Puma” Goity.

“Matías Zambrano es un abogado penalista exitoso en lo profesional y fracasado en lo familiar. La serie retrata el complejo entramado que gira en torno al poder judicial y la vida cotidiana de este ambivalente personaje”, señalaron desde Disney sobre esta comedia negra de Pampa Films creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, dirigida por Martín Hodara y con Francella como productor ejecutivo. Si bien no hay una fecha de estreno oficial, se indicó que llegará “próximamente” a la plataforma.

“Es un premio”

El actor ya está grabando su propia serie, Zambrano, un spin-off de El encargado

“Soy feliz”, dijo Goity a LA NACION al ser consultado por el anuncio oficial de que ya comenzó a grabar su propia serie. “Es un premio a mi apasionada perseverancia”, afirmó sobre su aclamado personaje, que el año pasado le valió un Martín Fierro de televisión.

A la hora de analizar al inescrupuloso abogado Zambrano, que es tan malvado como gracioso, el actor señaló tiempo atrás a este medio: “Cuando creás estos personajes, lo mejor es escarbar en las partes contradictorias. Los profesores de teatro siempre me decían: ‘cuando sos rey, buscá al mendigo y cuando sos mendigo, buscá al rey. Si no es todo de un mismo color’. Yo quiero lograr que el espectador diga: ‘¿Y éste ahora por dónde va a salir?’. Ahí es cuando te atrapo. Es como cuando el futbolista hace algo inesperado en la cancha".

Guillermo Francella y Gabriel "Puma" Goity interpretan a Eliseo y a Matías Zambrano en El encargado Disney

“Ser un chico bueno en la pantalla no tiene nada de gracioso, es previsible y lineal. Los malvados son los personajes más geniales, exquisitos y hermosos para hacer. Mi ícono es Christoph Waltz en la película Bastardos sin gloria, de Quentin Tarantino. Lo amás y lo odiás al mismo tiempo, te interpela todo el tiempo, es extraordinario", añadió.

En esa misma entrevista de mayo pasado, Goity aseguró que en la cuarta temporada de El encargado, prevista para este año, Zambrano tendrá una intervención mayor a diferencia de la entrega anterior. “Tenemos enfrentamientos con Eliseo, con muchas idas y vueltas. Está muy alto el tono de la comedia, disfrutamos mucho en el rodaje”, comentó, y señaló que “la serie está más graciosa que nunca”.