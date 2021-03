Puro color: Beatriz Olave sorprendió con un cambio de look juvenil

Beatriz Olave, la madre de Rodrigo y Ulises Bueno, está alejada de los medios de comunicación hace un par de años, pero reapareció con un nuevo look para el cumpleaños de su nieta Alma. En las fotos del festejo sorprendió con su color de cabello: risueña y juvenil, estrenó su pelo rosado para la ocasión especial.

La hija de Ulises Bueno tuvo su fiesta con castillo inflable, pileta, espuma y candy bar, y no podía faltar la presencia de su abuela en la reunión familiar. En las postales la madre de los ídolos cuarteteros posó con un conjunto blanco y dejó atrás su rubio platinado: se animo a un look pink que se robó todas las miradas en las redes sociales.

Betty Olave lució su cabello rosa en el cumpleaños de su nieta Alma, la hija de Ulises Bueno Instagram @almitab20

Recordemos que Beatriz mantiene un bajo perfil mediático, e incluso tiene su cuenta de Instagram bajo la modalidad de perfil privado. La última vez que dialogó con la prensa fue durante el estreno de la película El Potro, en 2018, para expresar su enojo por el film: “No me identifiqué en la película con nada, no lo identifiqué a Rodrigo con nada, vi un guión muy escaso; me prometieron un homenaje y me dieron un puñal por la espalda”, sentenció en diálogo con Cadena 3.

Un año después del lanzamiento de la película, Olave enfrentó graves problemas de salud: la operaron de urgencia por un infarto y le colocaron tres stents coronarios. “Tuvimos suerte de llegar a tiempo. Los médicos nos dijeron que media hora más y no llegaba con vida. Tuvieron que intervenir rápido y tenía algunas arterias tapadas”, explicó en aquel entonces Ulises.

Pocas semanas atrás Ángel de Brito contó que Beatriz está feliz por el romance de su hijo con la bailarina Rocío Pardo, y reprodujo algunos audios en Los ángeles de la mañana (eltrece): “Hace cinco años que Ulises estaba solo y tenía mucha tristeza. Parece que Dios le dio lo que buscaba tanto tiempo, su sueño se le hizo realidad; le mandó una princesita tan bella, tan buena, tan hermosa y, sobre todas las cosas, que se aman los dos, que es mutuo”.

En los mensajes de voz llenó de elogios a la novia de su hijo: “Es un amor de persona, estoy agradecida a Dios, la verdad”. Y añadió: “¡Qué admirable, cómo trabaja, cómo hace todo, es una pequeña gran mujer! La amo con el alma, te juro que Dios no me podía hacer un mejor regalo. Estamos todos contentos”.

