Qué dijo Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila

Tras la trágica muerte de Mila Yankelevich, de siete años, en un accidente marítimo en Miami, Gustavo Yankelevich rompió el silencio. El productor y empresario televisivo envió un mensaje de apoyo a su nieto Valentín Giordano, quien competía en el TC2000 en San Juan. El mensaje, publicado en redes sociales dos semanas después del incidente, expresa el dolor de la familia y su agradecimiento por el apoyo recibido.

El mensaje de Gustavo Yankelevich tras la pérdida de Mila

El mensaje de Gustavo Yankelevich surgió a raíz de una publicación de Valentín Giordano en su cuenta de Instagram, donde el joven de 22 años compartió su experiencia en la carrera del TC2000. “Finde de @acpacturcar2000. Final P6, me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el @ambrogioracing”, escribió Valentín.

Gustavo Yankelevich felicitó a su nieto por el desempeño en el TC2000 e hizo una reflexión sobre la difícil situación que atraviesan (Fuente: Instagram/@valenyan_)

Ante esta publicación, Gustavo Yankelevich respondió con un emotivo mensaje: “Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión; nos emocionó y nos enorgulleció que estuvieras ahí, de alguna manera representando a nuestra familia”. El productor continuó: “Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, ¡pero de pie!”. Finalmente, agradeció a sus seguidores por el cariño recibido: “Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.

Las felicitaciones de Gustavo Yankelevich a su nieto (Instagram: @valenyan_)

Reacciones al mensaje

El mensaje de Valentín no solo recibió el apoyo de su abuelo, sino también de otras figuras del espectáculo. Nicolás Vázquez, cercano a la familia Yankelevich, le escribió: “¡Vamos Valen, carajo! Orgulloso de vos”. Por otro lado, la periodista Susana Roccasalvo también se sumó a los mensajes de aliento: “¡Vamos! Vas a llegar con toda esa fuerza y empeño que estás poniendo”.

Los saludos de Nicolás Vázquez y Susana Roccasalvo a Valentín Yankelevich (Fuente: Instagram/@valenyan_)

Los usuarios de redes sociales también expresaron su apoyo a Valentín con comentarios como: “Aguante el número cinco”, “Vamos Valen, la Argentina entera te banca”, “Qué bueno verte de nuevo” y “Gran abrazo, Valentín, venís de menor a mayor”.

Los mensajes en redes sociales de los usuarios en apoyo a Valen Yankelevich (Fuente: Instagram/@valenyan_)

Valentín Yankelevich es un apasionado de los deportes y debutó en el TC2000 en marzo de 2025, en Neuquén, donde logró el sexto puesto. En una entrevista con LA NACION, realizada un mes atrás, contó que la velocidad fue lo que lo llevó al automovilismo y que lo que más lo “mueve es la adrenalina”. También señaló que sigue todo desafío que lo motive y que por eso, tras probarse como actor, decidió dejar de lado la herencia artística familiar para perseguir su sueño en las pistas.

Avances en la investigación del trágico accidente en Miami

A dos semanas de la colisión entre la barcaza y el velero, la Guardia Costera de Miami Beach avanza en la investigación. Se identificó al propietario del bote y del remolcador como Jorge Rivas, cuya empresa es Waterfront Construction, según registros comerciales del estado de Florida. Se espera la declaración de Rivas, quien por el momento no habló con la prensa.

El trágico accidente dejó tres víctimas fatales: Mila Yankelevich, la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13 años, y Arielle Mazi Buchman, de 10 años y con familiares argentinos. Arielle permaneció internada en estado grave hasta su fallecimiento la semana pasada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.