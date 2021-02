Qué es de la vida de Billy Zane, el villano de Titanic que encontró en la pintura una nueva forma de vida

Probablemente el nombre Billy Zane no le suene a la mayoría de las personas, pero si hablamos de Cal Hockley, el villano de Titanic, todos sabrán a quién nos referimos. Si bien este actor ha participado en más de 100 proyectos después de trabajar con James Cameron, lo cierto es que todos lo recordamos como el aristócrata que intentó separar a Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo DiCaprio) en una de las películas más recordadas de la historia del cine.

Con una histórica recaudación y once premios Oscar, los protagonistas del transatlántico más famoso se embarcaron en una meteórica carrera que rápidamente los convirtió en celebridades. Sin embargo, Zane no corrió la misma suerte. Aunque su carrera parecía ser igual de prometedora que la de Winslet y DiCaprio, su extenso currículum en cine y televisión no sirvió para hacer despegar su nombre definitivamente en Hollywood.

Ahora bien, ¿qué fue de la vida del guapo prometido de Rose? Hoy, 24 años después del éxito cinematográfico, el actor ya no luce esa frondosa cabellera sino que está calvo y su figura cambió. A pesar de su gran parecido físico con Marlon Brando y su gran talento interpretativo, su carrera no pudo “salir a flote”. Mientras mecha algunos proyectos en pantalla, donde también se desempeña como productor y director, el artista encontró otra gran pasión, a través de la cual sí obtuvo el reconocimiento merecido: la pintura.

Su mayor éxito: ¿su hundimiento?

Oriundo de Chicago, William George Zane Jr. mostró interés por la actuación desde su adolescencia. Tras estudiar y graduarse en el Francis W. Parker School, el joven hizo las valijas y se fue un año a Suiza, donde se perfeccionó en The American School In Switzerland (TASIS).

Si bien su debut en la pantalla grande fue en 1985 como parte de la pandilla de Biff Tannen en Volver al futuro, este actor pasó desapercibido hasta 1989 cuando interpretó a un psicópata asesino en el thriller marítimo Terror a bordo. El film junto a Nicole Kidman y Sam Neill llamó la atención de la industria que más tarde lo premió con la posibilidad de volver al mundo del inolvidable film de Michael J. Fox y de asumir el rol protagónico en The Phantom: El fantasma, un intento del cineasta Joe Dante por iniciar una saga de películas de superhéroes centradas en la figura de El Hombre enmascarado creado por Lee Falk.

Hipnotizado por su trabajo, James Cameron le ofreció la interesante tarea de convertirse en uno de los villanos de su nuevo proyecto: Titanic. La magnífica interpretación de este despiadado y egoísta aristócrata -más preocupado por su estatus social que por el amor- rápidamente lo convirtió en uno de los hombres más odiados del cine. De hecho, hasta el día de hoy, es recordado como el hombre que perdió el amor, un diamante y su dignidad en su incesante lucha por destruir a Rose y Jack a lo largo de las tres horas que dura el film.

En junio de 2016, el intérprete creó una controversia al decir que el personaje de Winslet debería haberse quedado con él y no con Jack. “El mundo se divide en dos tipos de personas. Cuando las mujeres eran jóvenes decían: ‘¿Cómo podés hacerle eso a Jack?’ y ahora de grandes, me dicen: ‘¿En qué estaba pensando Rose?”, bromeó en una entrevista con US Weekly. En cuanto a su mote eterno de “malo”, advirtió: “Fui malinterpretado. Yo no era el iceberg. No ahogué a 2000 personas”.

Paradójicamente, Titanic fue su mayor éxito así como también su castigo. Es que ningún proyecto en el que participo después ha logrado separarlo de esa sombra que lo persigue cada vez que va a un casting, la del tiránico galán adinerado. “Es un regalo formar parte de una película tan maravillosa, fue una bendición, pero también ha sido una maldición en Hollywood. Cuando se trata de un casting siempre se intenta seguir el mismo patrón. Siempre intentan hacer la película del año pasado, en vez de hacer la película del año que viene. y eso es un error. Yo era sinónimo de “personaje malo” entre los directores de casting que vinieron después”, contó Zane al tiempo que reveló cómo hizo para reinventarse. “Eso te fuerza a convertirte en alguien un poco más creativo, a abrazar tu independencia y a dirigir tus propias películas. A hacer tu propia vida”, declaró a la prensa el ahora también productor y director.

Lo cierto es que después de ser el gran antagonista del transatlántico más famoso, Zane ha aparecido en casi un centenar de proyectos, aunque la mayoría de ellos de bajo presupuesto y poca exposición. Con un perfil más moderado, el actor se mostró en roles secundarios y, si bien participó en éxitos como Zoolander y El rey escorpión, la mayoría de sus trabajos pasaron desapercibidos. A pesar de ello, el intérprete confiesa no sentirse frustrado: “Es una cosa extraña lo que me pasó con el cine. Esto de ser siempre ‘la madrina de honor’, como le dicen a las chicas, pero es siempre bueno estar en el borde”, comentó al portal Daily Beast en 2012.

En cuanto a la pantalla chica, el actor también ha logrado hacerse un recorrido. A la aclamada serie Twin Peaks (1991) se sumó la miniserie Cleopatra (1999), (donde conoció a la chilena Leonor Varela, con quien mantuvo un romance durante años), Boston Public (2001), Charmed (2005), Samantha Who? (2007) y la más reciente DC’s Legends of Tomorrow (2017), donde interpretó al cirquero P.T. Barnum.

La pintura, otra gran pasión que le permitió redimirse

Billy Zane Shutterstock

A lo largo de estos años, Zane ha sabido canalizar su vocación artística a través de la actuación, la producción y la dirección. Su participación en videos musicales (”Epiphany”, de Staind y “Dope Show” de Marilyn Manson) y su labor como productor ejecutivo de un CD realizado por Tim O’Connor fueron parte de su nuevo panorama laboral.

Sin embargo, el estadounidense sorprendió con una afición que muy pocos conocen y que también le ha permitido ganarse la vida: la pintura. Mientras los críticos aseguran que sus pinturas, dibujos y fotografías poseen “una cruda autenticidad”, sus exposiciones han llegado a destinos como Los Ángeles, Londres, Budapest, Milán y Miami, otorgándole el reconocimiento y los elogios que Hollywood le negó.

“Sus pinturas expresionistas abstractas son yuxtaposiciones audaces de aplicación cinética y una combinación de colores elegantemente equilibrada derivada de influencias contradictorias tanto intencionales como naturales. Le gusta informar el proceso a través de restricciones autoimpuestas”, asegura el curador de su última muestra.

Además de pintar, Zane realiza arte digital, interviniendo imágenes que toma en la calle. Según el artista, prefiere recrear “accidentes hermosos” por lo cual la mayoría de sus obras se realizan al aire libre, “bajo la luz del día fugaz, con materiales en su mayoría encontrados y reciclados en lugares naturales remotos”.

Fanático de la naturaleza, la equitación y los autos, Zane ha sabido reinventarse en una industria que muchas veces le dio la espalda. Lejos de rendirse, el artista -que está por cumplir 55 años- reparte sus días entre su vida familiar (desde 2011 está en pareja con la modelo Candice Neil con quien tiene dos hijas), sus exposiciones por el mundo y sus nuevos proyectos en pantalla esperando ese papel que vuelva a ponerlo en la cima del éxito.