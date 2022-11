Charly Alberti revela que grabó baterías para un próximo trabajo de Coldplay: “Fue espectacular la relación que establecimos”

escuchar

Sí, Coldplay conquistó Buenos Aires durante sus históricos diez shows en el Monumental, pero fue Soda Stereo la banda latinoamericana que se encargó de flechar a Chris Martin. El británico se declaró fan del icónico trío argentino y este año, para su residencia de conciertos en River Plate, convirtió a “De música ligera” en una pieza estable de todas sus noches. Si bien Coldplay invitó a los músicos e interpretó sus canciones como una especie de ofrenda para el público local, la conexión entre ambas bandas nació desde un interés genuino que no para de crecer: antes de la actuación en vivo del noveno y décimo show Martin le propuso a Alberti ser parte de un nuevo proyecto.

“Estuvimos haciendo unas grabaciones, entiendo que son para el próximo disco de Coldplay. El sábado anterior a que toquemos con ellos -antes de la prueba de sonido- grabamos con varias baterías al mismo tiempo siguiendo un pedido de Chris ¿Cuál es el destino exacto de eso? Entiendo que es para algo futuro de ellos, pero no sé exactamente para qué”, señaló Alberti a LA NACION. “ Chris Martin me dijo: ´Charly, ¿el sábado podés venir? Me encantaría que participes de algo y que toques la batería con Will (Champion) y con el baterista de H.E.R, porque quiero probar algunas cosas para unas nuevas grabaciones’. Y, por supuesto, acepté”.

Antes de la prueba de sonido en la que Coldplay iba a calentar motores junto a dos icónicos Soda Stereo, Chris Martin redobló la apuesta y le propuso a Charly Alberti participar en una de sus nuevas creaciones. Edgardo Andrés Kevorkian

Cuando Charly Alberti y Zeta Bosio pisaron el escenario, River se envolvió en un aura alado de celebración. Los miles de fans no pudieron más que saltar y corear sumergidos en una especie de misticismo y fervor que solo el ritmo de “Persiana americana” y “De música ligera” en el Monumental -como en los viejos tiempos- pueden detonar. El vínculo entre los músicos se percibe transparente y traspasa toda pretensión protocolar. “Yo no conocía a los chicos de la banda y fue espectacular la relación que establecimos. Particularmente con Will, el baterista, que es una persona excepcional”, se sincera Alberti.

Coldplay y Soda Stereo, una reunión muy esperada por los fans Miru Trigo

La conexión de Soda Stereo con Coldplay

El cantante británico conoció a Soda través del polista Nacho Figueras, que es fan de la banda y muy amigo de Chris. Según trascendió, fue Figueras el encargado de recomendarle algunas canciones y sugerirle que las tocaran.

A lo largo de sus presentaciones maratónicas en Buenos Aires, la banda interpretó el clásico de Canción Animal tal como había sucedido en su anterior visita, en el Estadio Único de La Plata. En aquella oportunidad, Alberti había sido invitado a acompañarlos en el escenario, pero no pudo ser. Ese día, el baterista tenía el compromiso de brindar su primera conferencia ambiental como embajador de las Naciones Unidas en Paraguay y el líder de Coldplay le dijo al músico argentino que ese evento era mucho más importante que el recital. Ambos artistas, además del amor por la música, comparten un fuerte interés por el cuidado del medio ambiente.

“Gracias totales fue la primera gran gira hecha a carbono neutral y esta gira de Coldplay también está en el mismo camino. Siempre hablamos de eso y podemos tener a futuro un proyecto en conjunto”, había anticipado Alberti en una entrevista para TN. Finalmente, el 2022 fue el año de la revancha.

Ambos, Chris Martin y Charly Alberti comparten su interés por el cuidado del medio ambiente. Gentileza

En diálogo con este medio, Alberti señaló que actualmente sus energías se centran en el lanzamiento de un nuevo disco de MOLE y el de su marca de cerveza 27. “Es la primera cerveza hecha con agricultura regenerativa del mundo. Argentina es uno de los grandes exportadores de cebada y el programa de 27 es ir expandiéndonos año a año con el objetivo final de lograr la total regeneración de la cebada en la Argentina, generando un impacto global grande y positivo”, apuntó. El maridaje entre la música y la sustentabilidad parece guiar los proyectos del baterista.