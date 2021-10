Verónica Soldato, la pareja de Horacio Cabak, dio su postura sobre el Wandagate: ¿de qué lado está?

El Wandagate, el escándalo que se desató luego de que Wanda Nara descubriera los chats íntimos que intercambiaron Mauro Icardi y la China Suárez, removió recuerdos dolorosos de otras personas más allá de las tres implicadas. Una de ellas es Verónica Soldato: la pareja de Horacio Cabak sentó su posición y explicó por qué está del lado de una de las dos mujeres enfrentadas.

A menos de una semana de que los comprometedores mensajes entre la China Suárez y Mauro Icardi salieran a la luz, el escándalo no da respiros. Distintas voces del espectáculo no quieren quedarse afuera del tema. Y una de las personas que inclinó la balanza en favor de una de las dos mujeres del escándalo fue la esposa de Horacio Cabak.

Tras haber descubierto infraganti a su esposo mientras se mensajeaba con otras mujeres, Verónica Soldato tiene el recuerdo de esa experiencia traumática a flor de piel. Sin embargo, con el correr de los meses, la mujer de Horacio Cabak le perdonó la infidelidad y juntos volvieron a apostar por la pareja que conforman hace más de una década y hasta circularon rumores de casamiento.

Verónica Soldato se sumó a la polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi

Esta semana, Soldato le escribió a Ángel de Brito y entre los mensajes que intercambiaron, ella le dejó en claro cuál es su posición acerca del Wandagate. Desde su programa, Los Ángeles de la Mañana (eltrece), el conductor hizo público algunos de los mensajes enviados por la esposa del ex Polémica en el bar (América TV).

Qué dijo Verónica Soldato del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

“La que me escribió fue Verónica Soldato, la ex (sic) de Horacio Cabak. Ella me dice ‘Hola Ángel’ y, enseguida, me aclara ‘Yo nunca te desmentí. Con el único periodista que hablé fue con vos’”, reveló de Brito.

Conociendo que Soldato había vivido meses atrás una situación similar a la que atravesó Nara con Icardi, de Brito le preguntó qué pensaba sobre el escándalo conocido como el Wandagate. Y puntualmente el conductor quiso saber de qué lado estaba, si apoyaba a la modelo y empresaria o a la actriz.

Sin lugar a dobles interpretaciones, Soldato explicó por qué está del lado de Nara y expresó su deseo de que la pareja tenga una segunda oportunidad. “Ella sigue el mensaje y dice ‘Claro que estoy al tanto de todo lo que está pasando… ¡Banco a Wanda! Ojalá que lo perdone’”, comentó de Brito.