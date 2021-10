Arrepentido: el gesto de Mauro Icardi con Wanda Nara tras su noche de furia

Mauro Icardi parece seguir intentando reconciliarse con Wanda Nara. En los últimos días, el futbolista del PSG compartió varios mensajes románticos dedicados a su esposa, mostrando su arrepentimiento e intentando calmar las aguas del escándalo. Sin embargo, este viernes su estrategia tuvo una inesperada pausa: dejó de seguirla en Instagram y compartió una polémica historia que borró a los pocos segundos. Ahora, reapareció con otra foto íntima de la pareja y los comentarios cerrados.

“Buen día”, escribió Icardi en el epígrafe de su publicación de las primeras horas del sábado. En la postal en blanco y negro, a modo de selfie, se lo puede ver dándole un tierno beso a Wanda. Rápidamente, aunque sus seguidores no tuvieron las posibilidad de dejar un mensaje, celebraron el posteo con más de 330 mil likes.

El nuevo intento de Mauro Icardi por recuperar a Wanda Nara Instagram: @mauroicardi

En paralelo, Nara sigue ignorando los gestos virtuales de Icardi. En el día de hoy, la empresaria compartió dos historias en su cuenta de Instagram con sus hijas como protagonistas y una publicación en su feed también con Isabella y Francesca en el centro de la escena.

¿Qué pasó ayer?

En la noche del viernes, Mauro dejó de seguir a su mujer, después de haberla dejado como su único contacto en las redes sociales. Al mismo tiempo, apareció una publicación que sorprendió a los fanáticos de ambos y a todos los que siguen la polémica de cerca.

Este viernes, Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda en redes sociales (Captura: Instagram @mauroicardi)

“Cuando estás en mood soltera en Instagram pero a la noche venís a pedir perdón. ¿En qué quedamos Wanda? No me queda claro”, redactó el futbolista en un arranque de furia, junto a una íntima foto de los dos donde ella aparece de espaldas, abrazándolo desnuda en la cama.

Icardi respondió así a un posteo de ese mismo día de Nara, en el que la modelo posó bajo la ducha mostrando su tatuaje de un avión en el torso, con el epígrafe “Mood”. Sin embargo, los dos se arrepintieron: él borró la historia y ella, un rato después, también optó por bajar su publicación.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó si volvieron a ser pareja, más allá de las diferentes idas y vueltas virtuales de lo que se denomina “el Wandagate”.

La furiosa publicación de Icardi que luego borró instagram

Esta semana, la China Suárez, señalada como la tercera en discordia en el matrimonio, emitió un fuerte descargo en las redes sociales donde lo culpó a él. “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté”, escribió. “Yo no fui quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”.