Qué pasó con Alfredo Casero, quien debió ser operado de urgencia

El actor Alfredo Casero está internado con pronóstico reservado, después de que se complicara una operación de urgencia a la que tuvo que someterse por un fuerte dolor físico.

La intensidad del dolor que el intérprete padecía en su cadera y su pierna izquierda desde hace meses ya lo había hecho suspender funciones de Cha Cha Cha en el Teatro Metropolitan. Incluso cuando salía a escena, contaron allegados suyos a LA NACION, el malestar aún lo atravesaba: “Pegaba gritos fuertes durante los ensayos y previo a salir al escenario del dolor. Se venía infiltrando en las funciones y tomando medicación vía oral. Incluso, ya lo estaba perjudicando a nivel gastroenterológico”.

Aun con sus dolencias, Casero continuó con la nueva puesta en escena bajo la producción de Giuliano Bacchi, que tuvo su primera temporada el año pasado, cuando levantó el telón del Metropolitan en el mes de octubre. A partir de enero, el espectáculo que protagoniza con Fabio Alberti estrenó su temporada de verano en el mismo escenario.

Qué pasó con Alfredo Casero

Según se reportó, Casero ingresó al quirófano alrededor de las 9 de la mañana en la Clínica San Camilo, para ser sometido a un reemplazo de cadera. Si bien la operación finalizó, el entorno reveló que “algo se complicó en la cirugía” y ahora el pronóstico es reservado. “El estado es delicado y complicado”, advirtieron desde el círculo íntimo sin querer dar más detalles. Según pudo saber LA NACIÓN, el humorista “pasó la noche sedado con morfina”, y está acompañado por sus hijas Guillermina, Minerva y Nazareno.

Hay que recordar que por este mismo motivo, en el primer mes de este año, el actor estuvo unos días internado en la clínica Zabala, del barrio porteño de Belgrano. “Bajó mucho de peso, pero cuando estaba con sobrepeso, eso le produjo un problema con la cadera. Entonces tiene mucho dolor y se fue a hacer ver antes de reestrenar Cha cha cha en el teatro”, contó por aquel entonces Fernanda Iglesias en el ciclo Puro Show.

Horas después, el propio Casero buscó desdramatizar la situación. “¿Estás con un problema en la cadera?”, le preguntó el notero del matutino de eltrece en la puerta del teatro. “No, la traje para laburar”, bromeó el actor. Y enseguida dio una explicación sobre la causa de su malestar: “Tuve un problema en la cadera, pero me caí. Siempre me caigo de cosas, y una vez cada tanto me pego un palo”.

Sin embargo, Iglesias mostró por entonces otro panorama más complejo: “Casi no estrenan por este dolor que él tenía. Estuvo haciéndose estudios, lo estuvieron infiltrando para que pueda seguir adelante, pero ahora le volvió a agarrar muy fuerte el dolor. Se internó el lunes en la Clínica Zabala y no le habían dado el alta ayer y se escapó, se fue igual”.

En los últimos días, la dolencia de Casero se incrementó y los médicos le dieron un ultimátum: “En la última función se fue del teatro en silla de ruedas. El viernes, los médicos le dijeron que se tenía que operar hoy de urgencia”, reveló una fuente cercana. Este lunes, cerca de las 6 de la mañana, el actor caminó por sus propios medios a la clínica San Camilo de la ciudad de Buenos Aires para internarse.