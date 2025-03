Alfredo Casero continúa internado con pronóstico reservado: “Pasó la noche sedado con morfina”

Alfredo Casero continúa internado con pronóstico reservado en la Clínica San Camilo, ubicada en el barrio de Caballito, luego de sufrir una complicación durante la intervención quirúrgica de reemplazo de cadera a la que sometió ayer por la mañana. “El estado es delicado y complicado”, advirtieron desde su círculo íntimo, sin querer brindar mayores detalles. Según pudo saber LA NACIÓN, el humorista “pasó la noche sedado con morfina” y estuvo acompañado por su hijo Nazareno.

Hace siete meses que Casero tiene fuertes molestias en su cadera y en su pierna izquierda, motivos por los cuales en más de una oportunidad tuvo que suspender las funciones de Cha cha cha en el teatro Metropolitan. De hecho, en enero estuvo internado en la clínica Zabala del barrio de Belgrano por el mismo tema. “ Pegaba gritos fuertes por el dolor durante los ensayos y previo a salir al escenario. Se venía infiltrando en las funciones y tomando medicación vía oral . Incluso, ya lo estaba perjudicando a nivel gastroenterológico”, reveló entonces a LA NACIÓN un allegado al artista.

Sin embargo, en los últimos días su dolencia se incrementó y en la última función tuvo que retirarse del teatro en silla de ruedas. Por eso, el viernes último, los médicos le dieron un ultimátum y le dijeron que sí o sí tenía que operarse el lunes, dado que su pierna izquierda estaba comprometida.

Así fue que ayer a la madrugada Casero llegó a la clínica San Camilo, acompañado por su hija Minerva, e ingresó al quirófano minutos antes de las 9 de la mañana para ser sometido a un reemplazo de cadera. Más tarde arribó Guillermina, su hija mayor, y luego Nazareno hizo lo propio cuando se enteró de que la intervención se había complicado. Los tres se mantienen con total hermetismo respecto a la salud de su padre y hasta el momento la clínica no emitió ningún parte médico.

Por el momento, las funciones de Cha Cha Cha quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. Esta nueva puesta, bajo la producción de Giuliano Bacchi para Bacchi Producciones, tuvo su primera temporada el año pasado cuando levantó el telón del Metropolitan en octubre. A pesar de ser una propuesta renovada, la obra mantiene viva la esencia del programa televisivo con personajes inolvidables como Juan Carlos Batman, un superhéroe que resuelve problemas particulares; Siddharta Kiwi, un hindú que propone soluciones absurdas a problemas cotidianos y Susana Bronstein, una madre judía que amenaza constantemente a su hija con quitarse la vida.

El día que se escapó de la clínica

En enero pasado, el humorista estuvo internado en la Clínica Zabala por un episodio similar, según contó Fernanda Iglesias al aire de Puro Show (eltrece). “Bajó mucho de peso, pero cuando estaba con sobrepeso, eso le produjo un problema con la cadera. Entonces, tiene mucho dolor y se fue a hacer ver antes de reestrenar Cha cha cha en el teatro”, dijo la periodista sobre la salud de Alfredo Casero.

“Casi no estrenan por este dolor que él tenía. Estuvo haciéndose estudios, lo estuvieron infiltrando para que pueda seguir adelante, pero ahora le volvió a agarrar muy fuerte el dolor. Se internó el lunes en la Clínica Zabala y como no le habían dado el alta se escapó, se fue igual”, detalló luego.

Sin embargo, el propio Casero desdramatizó la situación cuando fue abordado en la puerta del teatro por un notero del mismo programa. “Tuve un problema en la cadera, pero me caí. Siempre me caigo de cosas, y una vez cada tanto me pego un palo”.

